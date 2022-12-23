Сотрудники почты – лучшие друзья газет

Осталось всего несколько часов, и завершится подписная кампания на республиканские газеты на следующее полугодие. Осталось всего несколько дней и наступит Новый 2023 год. Но уже сейчас можно подвести предварительные итоги, отметить самых преданных читателей. Именно они составляют неизменный костяк подписчиков, знающих «печатного слова вес». Именно они на протяжении лет, да что там, десятилетий, остаются верными своим любимым газетам – «Приднестровье», «Гомин», «Адевэрул Нистрян».

Но есть особая каста людей, для которых республиканские газеты – это не просто доступный и объективный источник информации, это предмет их повседневной работы. И имя им почтовики! Именно их журналисты и издатели называют главными партнерами и в ходе подписных кампаний, и в ходе доставки печатных изданий непосредственно подписчикам. Их труд, их заинтересованность в повышении тиража официальных газет республики не остается незамеченным руководством ГУ «Приднестровская газета», а также сотрудниками отдела рекламы и объявлений, которые самым непосредственным образом связаны с проведением подписных кампаний.

Наивысший уровень взаимодействия между издателями и работниками почтовых отделений достигается в рамках проведения традиционной акции «День подписчика». Она в свою очередь органично вплетается в канву проводящихся в населенных пунктах Приднестровья храмовых праздников. В эти дни почтовые служащие, вместе с журналистами печатных изданий, сотрудниками отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета» особенно активно работают с потенциальными подписчиками, объясняя преимущества республиканских газет, как источника правдивой, оперативной работы.

По итогам всех проведенных в 2022 г. акций «День подписчика» с наилучшими результатами по подписке на газеты Новый 2023 год встречают отделения связи Слободзейского района – с. Кицканы (Валентина Прокоповна Сырбу) и с. Карагаш (Ольга Игоревна Унту). У них наибольшее количество подписчиков в районе. Примечательно, что почтовое отделение пригородного села Карагаш отмечается руководством ГУ «Приднестровская газета» не первый, и можно, наверное, с большой долей вероятности сказать не последний год. Особая заслуга в том, что сельчане активно подписываются на главные газеты ПМР, принадлежит почтальону местного отделения связи Татьяне Владимировне Тимошенко.

Лидерами в Каменском районе являются отделения связи с. Окница (Любовь Семеновна Цирульник) и с. Севериновка (Татьяна Ивановна Корнатовская). И здесь нельзя не сказать об активной, заинтересованной позиции в увеличении количества подписчиков собственного корреспондента газеты «Гомин» по Каменскому району Нины Панаиды. Вместе с почтовиками она ведет активную агитационную работу за то, чтобы земляки подписывались на республиканские газеты.

В канун Нового года представители ГУ «Приднестровская газета» побывали в почтовых отделениях-лидерах, вручили Благодарственные письма, новогодние подарки. Предметом совместного обсуждения издателей и специалистов почтовой связи стали перспективы проведения последующих подписных кампаний.

Подписная кампания на республиканские газеты, входящие в ГУ «Приднестровская газета», не заканчивается никогда. Подписаться на «Приднестровье», «Гомин», «Адевэрул Нистрян» можно в любой день с получением газет с последующего месяца.

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