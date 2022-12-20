Будьте здоровы, живите богато

Главное богатство человека – здоровье и мир. И чем больше проходит лет, тем актуальней становится эта сентенция. Нравоучительный посыл на все времена и для всех без исключения жителей планеты.

Каждый человек сам кузнец своего здоровья, а значит, счастья. Два главных составляющих при этом – развитая медицина и ведение здорового образа жизни. На двух этих безусловных постулатах в Год здравоохранения сконцентрировали внимание журналисты республиканских газет, входящих в ГУ «Приднестровская газета».

«Бей первым!». Этот заголовок статьи из газеты «Приднестровье» интригует. Читатель в момент проявляет интерес: это кого ж? Ответ в подзаголовке – «Как предотвратить кариес». Ответы на часто задаваемые читателями вопросы можно найти в беседе с кандидатом медицинских наук, деканом медфака ТМУ Владимиром Рябцевым. Он знает о кариесе у детей все, ну или почти все. И делится этими знаниями с подписчиками газеты.

Торгово-промышленная палата проводит очередной конкурс «Приднестровское качество». В этом году среди соискателей призов ТПП как никогда много медицинских учреждений. И это неспроста: наряду с государственными лечебными центрами развиваются частные. Об одном из них – в публикации «Приднестровья» под названием «ТираМед». «ТираФарм». «ТираВет».

Нередко жизнь человека зависит от того, насколько своевременно окажут первую медпомощь. О том, как вести себя при остановке сердца, дыхания, какую помощь оказать при ожогах, читателям газеты «Приднестровье» рассказала практик – старший врач смены станции «скорой помощи» г. Бендеры Татьяна Журба. Все подробности – в материале под заголовком «Минута ценою в жизнь».

Феномен широкого распространения в республике принципов здорового образа жизни продолжают исследовать журналисты газеты «Гомин». Очередное подтверждение – статья под заголовком «Приднестровцы – за ЗОЖ». Она рассказывает о ходе традиционного турнира по парковому волейболу. На площадке в парке «Победа» соревновались поклонники крутящегося мяча над сеткой. Организатором состязаний выступили информационный центр «Здоровое будущее» и Ассоциация здоровья и спорта при поддержке столичной госадминистрации.

Капля крови спасла жизнь. Это не образная метафора, это реальность. В Приднестровье большая армия доноров. Перекличку почетных доноров ПМР объявило министерство здравоохранения. Условия – в публикации «Гомина» под названием «Информация для почетных доноров».

Отраслевое министерство выступило также в роли организатора конкурса профессионального мастерства. Определение лучших из лучших (врача, медсестры, работника скорой помощи) путем электронного голосования оставили за потребителями медицинских услуг – пациентами. О том, что нужно делать – в публикации газеты «Гомин» «Стартовал конкурс «Признание».

О тех же пациентах, точнее о широком спектре услуг, предоставляемых им медицинским центром «Медин», идет речь в очередной публикации газеты «Гомин» под заголовком «С заботой о пациентах».

Газета «Адевэрул Нистрян» в статье под названием «Работали для нашего блага» сообщает, что в календарь иммунизации населения добавлены новые прививки – против гемофильной и пневмококковой инфекций. Они проводятся бесплатно в государственных организациях здравоохранения.

Об открытии обновленного физиотерапевтического отделения санатория-профилактория «Металлург» в Рыбнице идет речь в статье «Адевэрул Нистрян» под заголовком «Приглашает «Металлург». В 2021 г., когда пандемия коронавируса пошла на спад, руководство ММЗ приняло решение о развитии профилактория с уклоном на восстановительную терапию после ковида.

«Туберкулез идет на спад, но болезнь не исчезла», констатирует заголовком автор газеты «Адевэрул Нистрян». По его мнению, хотя число больных туберкулезом сократилось, опасность заражения существует. Чем раньше выявить болезнь, тем больше вероятность излечения от нее. Инструмент этого – флюороосмотр.

Журналисты газеты «Адевэрул Нистрян» не могли остаться безучастными к ведущейся в органах власти дискуссии о путях реформирования системы здравоохранения. Этому посвящена публикация под заголовком «Сектор здравоохранения: укрепление персонала, повышение качества».

Традиционная рубрика «Адевэрул Нистрян» «Коротко о главном» сообщает о поступлении в ПМР вакцины против гриппа. 26800 доз распределили в профилактические учреждения республики. В первую очередь прививаются медики, соцработники и лица с хроническими заболеваниями.