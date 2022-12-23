У суботньому номері газети «Гомін» 24 грудня ви зможете прочитати:

Підбили підсумки конкурсу «Придністровська якість –2022»

У столичному Палаці культури 16 грудня відбулась урочиста церемонія нагородження лауреатів республіканського конкурсу.

Ефективна робота законодавців

На черговому пленарному засіданні Верховної Ради 21 грудня члени вищого законодавчого органу республіки ухвалили низку важливих законопроектів, які стосуються функціонування різних сфер держави.

У Бендерах вшанували кращих спортсменів 2021 року

Для місцевої влади вже стало традицією заохочувати тих, хто відзначився яскравими досягненнями та вражаючими результатами в сезоні. У міському ПДЮТ нагородили волейболістів, легкоатлетів, веслярів, борців та команду параспортсменів-туристів.

Еволюція жіночих образів у творчості Тараса Шевченка

Найбільш животрепетною в літературній і живописній творчості Тараса Григоровича Шевченка була тема трагічної долі жінки (сестри,матері, дівчини, коханої) в то-гочасному суспільстві.

Свято вогнів

Другий день веселого і світлого свята Ханука носії єврейської культури відзначили традиційним запалюванням свічок, національними частуваннями та зворушливою концертною програмою за участю заслужених виконавців та колективів столиці. Події розгорнулися в Палаці Республіки.