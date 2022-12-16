У суботньому номері газети «Гомін» 17 грудня ви зможете прочитати:

Наша республіка – найбільший пам’ятник її захиснику

Щороку 15 грудня і 30 квітня в Придністров’ї згадують Миколу Iвановича Остапенка – відомого політичного і громадського діяча.

Прозоре ведення бізнесу – запорука успішного розвитку економіки

На щотижневій зустрічі Голови Уряду з керівниками виконавчих органів влади обговорили перехід до більш тісної взаємодії між податковими та митними органами. Про це повідомила прес-служба Уряду.

Був такий прекрасний вернісаж…

З ініціативи відомого художника Олександра Фойницького 1962 року в Тирасполі на вулиці Правди була відкрита картинна галерея. Рішення про її створення міськвиконком ухвалив 21 березня, тож саме ця дата вважається офіційним «днем народження» міської пінакотеки.

Зв’язок поколінь. Вічна проблема суспільного розвитку

Роман-застереження «Собор» – один із найбільш відомих і визначних творів Олеся Гончара. Основна проблема, порушена в романі, – історична пам’ять народу. Автор звертається до часів героїчної козаччини, славить народних витязів давнього і недавнього минулого. Актуальність проблеми є незаперечною і на сьогодні.