Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 17 дечембрие, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян»:

Ынчепынд ку анул 1991, ын Каса районалэ де Културэ дин Каменка активязэ ансамблул вокал-инструментал «Ретро». Колективул а фост креат де артистул талентат Андрей Николаевич Мешков, ом ку о експериенцэ маре де активитате ын домениул културий, каре а адус о контрибуцие маре ла дезволтаря рамурий ын район. Дин артиколул «Музикэ де суфлет ын стилул «Ретро»» вець афла май мулте деталий.

Сынт персоане че консидерэ волунтариатул о мункэ задарникэ. Ну е кяр ынтокмай. Чей каре фак фапте буне ши ну аштяптэ рэсплатэ, сынт ниште оамень ку инимэ маре ши сынт рэсплэтиць суфлетеште. Ын артиколул «Пентру мункэ ши рэсплатэ» вець афла май мулте деталий.

Личеений дин класеле а 7-9-а ши а 11-я, суб ындрумаря педагоӂилор Галина Ишченко ши Силвия Виеру, ау еволуат ын етапа финалэ а Фестивалулуй републикан де креацие пентру копий ши тинерет «Тинереце, креативитате, талент» ку композицииле театрализате суб ӂенерикул «Легэтура вие а времурилор», промовынд прин ачаста традицииле популаре молдовенешть. Ын артиколул «Пэстрэм лумя минунатэ а артей популаре» вець афла май мулте деталий.

Шкоала Спечиализатэ пентру Копий ши Жуниорь а Резервелор Олимпиче де Натацие дин орашул Тираспол активязэ дежа чирка 52 де ань. Де-а лунгул ачестор ань а инструит зечь де маештри интернациональ, педагоӂь ши антренорь ын домениул спортулуй ши а културий физиче. Дар чел май импортант лукру есте кэ колабораторий ачестей институций ау ынвэцат сэ ыноате мий ши мий де копий. Ын артиколулу «Апа – еликсирул сэнэтэций!» вець афла май мулте деталий.