Газета «Приднестровье» сделала большое интервью с Президентом Вадимом Красносельским

Также в номере читайте материал о туристическом будущем Рашкова и рецепт шарлотки по-терновски

Субботний номер газеты открывается большим интервью Президента республики Вадима Николаевича Красносельского, которое взял главный редактор издания Александр Карасев. Прошел год президентства после переизбрания. Это был очень сложный, неспокойный год. На смену предыдущим периодам, которые были непростыми и общество преодолевало различные трудности, пришли новые. И о том, как Приднестровье справляется с ними, рассказал главной газете страны Президент.

«Приднестровье» продолжает ставший традиционным диалог с читателями. В страничке «Форум. Трибуна общения» приднестровцы вносят свои предложения по улучшению медицинского обслуживания, работе автотранспорта, просят разъяснения по поводу некоторых услуг, предоставляемых Сбербанком… Здесь же помещены ответы должностных лиц на предыдущие обращения читателей.

Велик соблазн, съездив куда-нибудь, сказать: «Я там был». Но каждое место всякий раз открывается по-новому, уверен автор Николай Феч. «Рашков. Мерцающие грани» — материал о том, что нового узнали ученые об удивительном приднестровском селе.

«Почти каждый я день встречаю детей, которые меня удивляют. Которые напоминают мне о том, какой я была три десятилетия назад. Которые учат быть открытыми – миру, людям. Учат не ждать от Вселенной подвоха, негатива, страшного и злого. Учат воспринимать этот мир легко, заранее наделяя его, как и любого встреченного ими человека, добрыми качествами, добрыми помыслами, доброй душой», — пишет корреспондент газеты. Его размышления о том, что быть детьми дано не всем, только лучшим найдете в материале под названием «Хорошего тебе дня, мальчик в водолазной маске!»

Целая газетная полоса в этот раз посвящена Японии. Материалы рассказывают о культуре, искусстве, повседневном быте и вообще разных сторонах жизни весьма интересной, притягательной, зачастую парадоксальной Страны восходящего солнца. Даже о том, что объединяет две таких далёких точки земного шара, как Тирасполь и Фукиоку.

В сером, скучном декабре на машине времени под названием память приятно совершить путешествие в лето. Особенно в те места, где нам было хорошо и куда мы ещё обязательно вернёмся. Для кого-то это Средиземное море, а для некоторых – Суклейский карьер. Там тоже можно найти что-то интересное и яркое. Не верите? Прочитайте материал «В поисках синей птицы».

Еще одно путешествие на машине времени предлагает автор очерка о событиях 50-летней давности в Приднестровье. Ровно 50 лет назад люди, жившие в Тирасполе, готовились к большому празднику – 50 годам со дня образования СССР. Сейчас эта цифра увеличилась вдвое – 30 декабря исполнится один век с момента подписания исторического документа.

Погода нас в последнее время не радует, и чтобы поднять настроение себе и своим близким, продлить послевкусие осени и насладиться запахом корицы и поздних яблок в доме, предлагаем вам прочесть новое изобретение «Географии Приднестровской кухни» — «Шарлотку по-терновски».

Традиционно в субботнем номере читайте гороскоп на неделю, прогноз погоды, а также рубрику «День в истории»