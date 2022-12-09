У суботньому номері газети «Гомін» 10 грудня ви зможете прочитати:

Хустка є наш оберіг, який зігріє нас усіх

Звичайний атрибут кожної української жінки – хустка, не так давно привернула до себе неабияку увагу. Вона стала приводом для неофіційного свята, яке кілька років тому 7 грудня почали відзначати з метою об’єднання жінок різного фаху, віку та національності для збереження українських традицій.

Народні традиції та значення хустки в житті українок – розповідь на стор. 1.

Легендарний партизанський командир

Жителі Северинівки пишаються своїм земляком – Героєм Радянського Союзу Петром Вершигорою – одним з найбільш яскравих командирів у партизанському з’єднанні Сидора Ковпака. На згадку про нього і його командира в березні 1965 р. був створений літературно-меморіальний музей.

Подробиці – на стор.6

Історична перемога столичних волейболісток

У спортивному комплексі Тираспольського юридичного інституту Міністерства внутрішніх справ ім. М. I. Кутузова відбулися фінальні ігри Кубка Молдавії з волейболу серед жінок.

Про хід гри та цікаві її моменти – читайте на стор. 7.

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