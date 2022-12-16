Газета «Приднестровье» отправилась в гости к «Каса Бабой»

Также в номере читайте о современной поэзии, приднестровском барбере и загадочной крепости Тунгаты.

Церемония посвящения в пионеры, костер на закате, тематические песни и музыка из граммофона – теперь это не просто воспоминания, это «фишки» гостевого дома в советском стиле «Каса Бабой». Об истории идеи, планах на будущее, хозяевах и гостях «Касы» в материале «Остров ностальгии».

В Бендерах работает мастер-барбер, стилист Валерий Худяков. Он и расскажет корреспонденту газеты, кто же такие эти «барберы», о которых мы слышим сегодня повсюду. Об этом и о самом мастере, который родился с ножницами в руках, в материале «Образ, как лучшая версия себя».

Еще одна интересная гипотеза в копилку интересующихся прошлым Бендер – о крепости Тунгаты, которую отмечает в своих записях X века византийский император Константин Багрянородный. Об истории этой крепости читаем в материале «Тунгаты». Загадка мирной крепости».

«Мы нашли ее холодной дождливой ночью на пороге городской кофейни. Пара секунд на грани выбора, — и трехцветная пушистая кошка уже направляется с нами домой. На следующий день, как это часто бывает, в соцсетях переполох: «Спасибо!» — пишут знакомые и незнакомцы. «За что спасибо?» — спрашиваю. «За добро», — отвечают». Материал «Почему за добро благодарят» — о том, как кошка по имени Мира обрела дом, семью и имя, и том, почему в наше время за добрые поступки хочется благодарить.

Страничка для детей, их родителей и дедушек-бабушек подарит праздничное настроение. Потому что здесь читатели найдут новогодний рассказ о девочке и ее дедушке. А также узнают, как интересно можно провести выходные дома всем вместе. Обо всем этом в материале «Две субботы до Нового года». А в рубрике «Личное отношение» вы отыщите материал-рассуждение «Настроены на чудо» — о том, каким был Новый год в детстве, каким он будет сейчас.

Корреспонденты продолжают возвращаться в детские воспоминания: быстро сменяющиеся картинки на белой простыне, попробовать самостоятельно починить кинопленку и посмотреть мультфильм на экране Дома культуры можно, побывав на выставке советской киноаппаратуры в Ближнем Хуторе. Наш корреспондент побывал там, а о впечатлениях рассказал в материале «Киномеханик – профессия искусства».

До Нового года рукой подать. Новогоднее настроение создадут не только книги об этом празднике, но и небольшие приготовления к нему, которые можно начать уже сейчас. Так, журналист издания предложит вам вместе с вашими внуками и детьми произвести репетицию приготовления вкусной рождественской выпечки с обязательной ее дегустацией. Итак, готовим рогалики из творожного теста с маковой начинкой по рецепту из материала «Вкусная репетиция».

Традиционная молодёжная рубрика «Этажи» посвящена трём темам, внутренне между собой связанным: молодости, любви и поэзии. В том числе творчеству и трагической судьбе талантливой современной российской поэтессы Александры Чернышевой, более известной под литературным псевдонимом Лола Льдова.

В традиционной рубрике «День в истории» — о покорении человеком воздушного пространства – полете братьев Райт на первом пилотируемом самолете.

Традиционно в номере гороскоп и погода.