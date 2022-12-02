Приднестровцев приглашают пройти тест по истории Великой Отечественной войны

2 декабря, в преддверии Дня Неизвестного Солдата, состоится традиционная Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны». Мероприятие проводится молодежным парламентом при Государственной Думе Российской Федерации. Соорганизатором акции на территории Приднестровья на протяжении последних лет традиционно выступает молодежный парламент при Верховном Совете.

Как сообщает Министерство просвещения ПМР, в этом году участникам тестирования будет предложено ответить на 40 вопросов, охватывающих различные события времен Великой Отечественной войны.

Тест будет иметь базовый и профильный уровни. Тестирование бесплатное и конфиденциальное. Проверить свои знания можно будет на специальных площадках, организованных в городах Приднестровья, а также онлайн – на сайте проекта — big-history.ru.

Напомним, что День Неизвестного Солдата был установлен в России в 2014 году в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами.

Все мультимедийные материалы, сертификаты и инструкции для проведения теста доступны по ссылке — https://disk.yandex.ru/d/3k3rCZmPzgKSnw

Бланки теста и ответы будут добавлены по данной ссылке 1 декабря.

Прохождение онлайн-теста на официальном сайте: https://2022.big-history.ru/ — будет доступно в течение суток 2 декабря.

Источник: https://novostipmr.com/ru/news/22-11-30/2-dekabrya-pridnestrovcy-smogut-prinyat-uchastie-v-teste-po