Патриарх приднестровской журналистики

ГУ «Приднестровская газета» и Союз журналистов Приднестровья продолжают реализацию совместного проекта «Легенды журналистики». Он – дань памяти мастеров пера, оставивших яркий след в истории приднестровской журналистики.

Первым его воплощением стала экспозиция о легендарном фотокорреспонденте газет «Днестровская правда» и «Приднестровье», ветеране Великой Отечественной войны Лемаре Корзилове.

Больше месяца назад на 83-м году ушел из жизни журналист, писатель, поэт Никандр Елагин. Коллеги из газеты «Приднестровье», сотрудники ГУ «Приднестровская газета», члены Союза журналистов ПМР отдают ему должное, организовав в рамках проекта новую выставку. Посвященный памяти Елагина специальный стенд с наградами и книгами патриарха приднестровской журналистики разместили в фойе госучреждения «Приднестровская газета». Это стало реальным подтверждением преемственности журналистов республики, примером для журналистской смены.

Строки официальной биографии Никандра Анатольевича Елагина поражают: журфак МГУ, воинская служба на Кубе, строительство Молдавской ГРЭС, преподавание в ПГУ, работа в СМИ, написание и редактирование книг. И при этом всегда на переднем крае, всегда в творческом поиске, всегда с неиссякаемой энергией.

Где бы ни работал Никандр Анатольевич, газеты «Энергетик», «Юность Приднестровья», «Приднестровье», информагентство «Ольвия-пресс», он всегда оставался доступным для коллег, приветливым и приятным в общении, эрудитом и человеком тонко чувствующим юмор. Но при этом всегда последовательно отстаивал свою позицию, если был в ней уверен.

Творчество Никандра Елагина всегда на стыке. Он не был в чистом виде журналист, он не был в чистом виде писатель. Никандр Анатольевич органично сочетал в себе умение откликнуться публицистикой на злобу дня и стремление обобщить свой жизненный опыт для того, чтобы поделиться им с грядущими поколениями, научить их доброму и светлому.

Удивительно, но даже в преклонном возрасте он был «на одной волне» с молодежью, никогда не допуская в общении с юными назидательного и менторского тона. А все от того, что был он «душой молодым», всю жизнь, до последнего дыхания…

Экспозиция, посвященная памяти Никандра Елагина – дань благодарности его коллег, последователей, учеников. По окончании работы мини-выставки все ее экспонаты обретут свое законное место в работающем в здании ГУ «Приднестровская газета» музее приднестровской журналистики, открытом по инициативе Союза журналистов Приднестровья.