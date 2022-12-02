В субботнем «Приднестровье» расскажут о том, кто такие люди доброй воли

Также в номере читайте очерк о герое войны 1812 года Николае Раевском, молодой художнице Ксении Соковой и барьерах в жизни людей с особыми возможностями.

Газета «Приднестровье» продолжает удивлять читателей необычными материалами о жителях республики, актуальными очерками и особенным взглядом на жизнь вокруг. 5 декабря добровольцы будут отмечать, можно сказать, свой профессиональный праздник. Эти люди выбрали делом своей жизни помогать людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. Кроме того, они делают много других полезных вещей для общества. О том, чем живут добровольцы в Приднестровье, посвящена передовица «Люди доброй воли».

Про Николая Раевского впору бы снимать фильмы – герой Отечественной войны 1812 года, участник осады Бендерской крепости, человек, дружбой с которым гордился Пушкин. О нем читайте в рубрике «Созвездие имен» очерк под названием «Восемнадцатилетний капитан».

Ксения Сокова – не только молодая художница, но и предприниматель. Девушка открыла свою креативную студию, в которой организовывает мастер-классы, свидания и дни рождения. О двухлетнем опыте молодой художницы и истории знакомства автора статьи с ее героиней – в материале «Праздник на холсте».

Вы спрашивали себя когда-то, почему Новый год так любим всеми нами – и взрослыми, и детьми? Журналист газеты в первых числах зимы как раз этим вопросом задался. Ответы он непременно найдет. И поделится ими с читателями в материале «Хватило бы и меньшего…».

«К вам едут журналисты» — еще одна новая рубрика газеты. В этот раз журналисты издания отправятся в Бендерский политехнический филиал ПГУ. И внимание их привлечет кафедра «Архитектуры и дизайна». Быть может, потому что совсем недавно они побывали в Бендерской картинной галерее на открытии выставки «Архитектурный инсайт», где были представлены работы студентов именно этой кафедры и именно этого филиала.

О том, что обучение здесь происходит в особом порядке – в материале «Экскурсия в мир архитекторов».

Их жизнь построена на преодолении. Не только своих недугов, но и барьеров, физических и особенно психологических, существующих как в них самих, так и в окружающем социуме. Люди с особыми возможностями в одиночку и сообща отвоёвывают у мира своё право на полноценную жизнь. Хорошо, если общество при этом идёт им навстречу. Статья «Сильные духом» посвящена Международному дню инвалидов.

«Каждую субботу жду очередной выпуск страницы, подготовленный для нас, людей серебряного возраста», пишет постоянная читательница Нэлля Иргизова. В этот раз мы подготовили материалы о борьбе с депрессией, о «прожорливых» электроприборах, о напитке Гипократа, взаимоотношении поколений.

Как правило, чем старше становится человек, тем чаще всплывают в его памяти воспоминания далекого детства. А кажется, что всё это происходило как будто вчера. И очень часто хочется вернуться туда, как в потерянный рай. Хотя на самом деле жилось тогда зачастую ещё труднее, чем сегодня. Но, к счастью, память любит сохранять приятные моменты, весёлые, забавные. Один из них – в рассказе «Как две Аллы колядовать ходили».

В Бендерах четырехлетний бордоский дог напал на хозяев. Пожилая пара оказалась в больнице, собаку усыпили. Эта история вызвала очередной спор в социальных сетях, который газета решила преподнести в объективном ключе. Одно ясно – собаки в данной ситуации точно не виноваты.

Как выглядит паслён клубненосный, знают очень немногие, а вот картошку видели и ели буквально все. На самом деле это одно и то же. О триумфальной истории овоща, сумевшего за пару веков покорить и даже в чём-то изменить мир, читайте в материале «Здравствуй, милая картошка».

По хорошей и любимой нашими читателями традиции в номере: гороскоп, погода и народные приметы декабря.