Лучшая версия газеты

Завтрашний субботний номер газеты «Приднестровье» будет особенным. Особенно интересным, захватывающим, ярким. Как и прежний. Как и все предыдущие и будущие. Потому что их пишет, верстает, составляет настоящая команда профессионалов. Они трудятся для вас всю неделю, чтобы в субботу ранним утром вы нашли в почтовом ящике лучшую версию газеты для всех и каждого. Газеты именно для вас. В которой и откровения, и размышления, и авторские колонки. Итак, завтра в номере…

Вокруг нас с вами только и разговоров, что о Дне матери. Оно и понятно. Мама для каждого – основа. Мира, добра, любви. «Надень шапку». «Не спеши, переходи дорогу внимательно». «Поешь перед выходом горячего». «Тебе нужно больше отдыхать». «Возьми зонт, сегодня обещали дождь». Такие слова и целый список других просьб слышат те, кто счастлив и теперь быть сыном или дочерью. О тех, кто любит несмотря ни на что, а прощает без извинений, вы прочтете в материале «Все будет хорошо», или Материнское слово исцеляет».

Страница истории в этом номере представлена Кириллом Нефедовым: «В эти дни исполняется 210-лет изгнания наполеоновской «Великой армии» из России. Заключительным актом Отечественной войны 1812 года стала битва при реке Березина, основная стадия которой длилась с 26 по 29 ноября по новому стилю. Со сражением при Березине Приднестровье связывают следующие факты: командующие двумя русскими армиями бывали в наших краях; довелось побывать в Тирасполе и Бендерах и одному бывшему французскому генералу-участнику этого сражения. Именно его воспоминания и навеяли название материала – «Незабудки»».

Культурные новости для культурных людей. А читатели газеты «Приднестровье» как раз такие. Разговор о музыкальном коллективе «Либерти». Можно с уверенностью сказать, что «Либерти» — это уже своего рода знак качества. И в подтверждение этому случайно подслушанный разговор:

— Я купил нам билеты на концерт «Либерти» на эти выходные.

— А что они будут давать?

— Неважно. Это же «Либерти»!

О двух «десятках» на афише будущего концерта, о прошлом и будущем музыкальной команды – в интервью с художественным руководителем коллектива Дмитрием Шереметом.

Мужчины прильнули к экранам – показывают футбол. «Времена меняются, а смысл этого события остается все тем же: безразличным к нему не будет никто. Что в детстве вывески вроде «Тунис – Австралия» манили своим волшебством, что сейчас – когда бы они еще встретились?» — газета в лице Андрея Радловского рассказывает о старте чемпионата мира по футболу в Катаре.

Многие из нас выросли на историях и мультфильмах этой передачи. По вечерам бежали домой, едва услышав ее позывные. История создания и интересные факты о передаче «Спокойной ночи, малыши!», о том, как создавались куклы, новая одежда для них, как появился формат программы — в материале «Сказка продолжается…»

Замечательная юная леди, но при этом уже зарекомендовавшая себя журналистка проведет читателей в небольшой контактный зоопарк. Побывать в маленьком мире животных, восхититься енотами и поиграть в гляделки с ушастой совой можно в ее материале «В гости к ежику».

Стоило пропасть электричеству на полдня, и вся наша с вами жизнь словно покатилась под откос. Кого-то охватила паника, кто-то начал запасаться продуктами, свечками, водой, кто-то бросился обзванивать родных, а кто-то даже с перепугу купил три торта… О том, что самые обычные вещи становятся важными, когда они вдруг исчезают, в авторском материале «Знай, ты не один…».

И снова страничка из истории. На этот раз от Андрея Павленко. Это история о судьбе одного из самых молодых молдавских господарей и о том, что приключилось с ним в Бендерах. Рассказ об этом в очерке «Горячая осень 1661-го».

У современной газеты «Приднестровье» правильный курс: шагать в ногу со временем, оставив при этом лучшее из прошлого издания. Неизменны общение с читателями и налаженная обратная связь. На адрес газеты, как электронный, так и почтовый, приходят письма от читателей. «Где живет счастье?» – таким вопросом в своем ностальгическом рассказе, поступившем в редакцию в конверте, задается читатель газеты Иван Киржой из Малаешт.

И как без историй, в которых можно узнать себя или своих знакомых? В газете читатель найдет рассказ-откровение тираспольчанки Натальи Караман «Дорогие мои дети». В нем о некоторых эпизодах жизни пенсионерки, о ее взаимоотношениях с семьей дочери, о помощи в воспитании внучек…

Тут же другая, не менее жизненная история — о матери и дочери. Героиня очерка одинокая Наталья в один момент становится не только бабушкой мальчика Владика, но и его… мамой. И такое в жизни, оказывается, случается.

По хорошей и любимой нашими читателями традиции, в номере магнитные бури, сканворд, гороскоп и погода.