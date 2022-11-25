У суботньому номері газети «Гомін» 26 листопада ви зможете прочитати

Новости ГУ

Місто надії та світлої мрії, тобою пишається все Придністров’я

Рибниця, яку часто називають північною столицею нашої республіки, відсвяткувала черговий 394-й день народження. Перші згадки про неї належать до 1628 року. На сьогодні – це одне з сучасних найкрасивіших міст із багатою історією та розвиненою інфраструктурою.

Як рибничани відзначали день народження свого міста  під першим снігопадом  і дощем – читайте на стор. 1.

 

Тепло материнської любові

Інколи роль матері не обмежується рамками лише своєї сім’ї. Часом вони збільшуються і зачіпають інші долі, які потребують участі, небайдужості, чуйності та додаткової теплоти. Вихователь і педагог Ольга Сташенко впродовж довгих 25 років проводить свої будні в турботах про дітей.

Про тепло материнської душі виховательки однієї із столичних дошкільних установ – стаття на стор. 4.

Наука, законотворчість і спорт – цілком сумісні речі

(до 65-річчя від дня народження М. П. Бурли)

В особі Михайла Порфировича Бурли цілком гармонійно співіснують весела вдача та глибокий розум, пристрасть до всебічних наукових досліджень та дотепний гумор, дружелюбність та участь у розробці й ухваленні законів, написання підручників і статей, спорт тощо.

Хто не знайомий, той може довідатись про вченого, який навчає інших, навчається сам та не залишає захоплення спортом. Розповідь таку цікаву особу – на стор. 7.

Молодіжна хвиля – 2022 на державному рівні

У Бендерах відбулося закриття декади молоді. Цього року старшокласники та студенти об’єдналися під гаслом «Ми різні, але ми разом».

Як подібні заходи допомагають школярам і навіть деяким студентам обрати свій подальший шлях, яким вони хочуть розвиватися, читайте на стор. 12.

Також у цьому номері ви можете довідатися про свою долю з гороскопа, познайомитися з програмою телевізійних передач на наступний тиждень, перевірити свої знання у розгадуванні головоломки, дізнатися про новини, якими живе наша республіка.