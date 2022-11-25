У суботньому номері газети «Гомін» 26 листопада ви зможете прочитати

Місто надії та світлої мрії, тобою пишається все Придністров’я

Рибниця, яку часто називають північною столицею нашої республіки, відсвяткувала черговий 394-й день народження. Перші згадки про неї належать до 1628 року. На сьогодні – це одне з сучасних найкрасивіших міст із багатою історією та розвиненою інфраструктурою.

Як рибничани відзначали день народження свого міста під першим снігопадом і дощем – читайте на стор. 1.

Тепло материнської любові

Інколи роль матері не обмежується рамками лише своєї сім’ї. Часом вони збільшуються і зачіпають інші долі, які потребують участі, небайдужості, чуйності та додаткової теплоти. Вихователь і педагог Ольга Сташенко впродовж довгих 25 років проводить свої будні в турботах про дітей.

Про тепло материнської душі виховательки однієї із столичних дошкільних установ – стаття на стор. 4.

Наука, законотворчість і спорт – цілком сумісні речі

(до 65-річчя від дня народження М. П. Бурли)

В особі Михайла Порфировича Бурли цілком гармонійно співіснують весела вдача та глибокий розум, пристрасть до всебічних наукових досліджень та дотепний гумор, дружелюбність та участь у розробці й ухваленні законів, написання підручників і статей, спорт тощо.

Хто не знайомий, той може довідатись про вченого, який навчає інших, навчається сам та не залишає захоплення спортом. Розповідь таку цікаву особу – на стор. 7.

Молодіжна хвиля – 2022 на державному рівні

У Бендерах відбулося закриття декади молоді. Цього року старшокласники та студенти об’єдналися під гаслом «Ми різні, але ми разом».

Як подібні заходи допомагають школярам і навіть деяким студентам обрати свій подальший шлях, яким вони хочуть розвиватися, читайте на стор. 12.

Також у цьому номері ви можете довідатися про свою долю з гороскопа, познайомитися з програмою телевізійних передач на наступний тиждень, перевірити свої знання у розгадуванні головоломки, дізнатися про новини, якими живе наша республіка.