Если хочешь быть здоровым, будь им!

Уж тысячу раз твердили миру: болезнь легче предупредить, чем лечить. Врачи не перестают говорить пациентам: избежать беды можно, уделив должное внимание профилактике. А это, прежде всего, здоровое питание, занятия физкультурой и спортом, полноценный сон, смена рода деятельности. Простые истины, которым следуют те, кто по-настоящему заботится о своем самочувствии и здоровье. О пациентах и врачах, заботящихся о собственном и чужом здоровье, часто пишут журналисты республиканских газет. О чем конкретно – в этом обзоре.

Чтобы узнать в чем «Счастье Галины Хабаровой» нужно прочитать статью под этим заголовком в газете «Приднестровье». Врач-дерматолог, косметолог, трихолог заботится о здоровье и внешнем виде пациентов, и в этом видит свое предназначение.

«Надбавки за курирование». Небольшая заметка под этим заголовком информирует читателей «Приднестровья» о надбавках к должностному окладу врачам, которые курируют студентов-медиков, будущих врачей в ходе прохождения ими практики и ординатуры.

В республике проходит конкурс «Приднестровское качество». Эксперты ТПП ознакомились с услугами, которые оказывает ООО «Красота и здоровье». Если кого-то заинтересовало, подробности можно узнать из статьи газеты «Приднестровье» под интригующим заголовком «Красота и здоровье» в Тирасполе».

«Болен – лечись, а здоров – берегись». Назидательный тон заголовка этой статьи «Приднестровья» служит привлечению внимания жителей Дубоссарского района к необходимости регулярно проходить флюроосмотр, чтобы избежать заболеваемости легких.

Заголовок статьи из газеты «Гомин» «Приднестровцы выбирают ЗОЖ» как нельзя лучше отражает наметившийся в республике тренд заботы о собственном здоровье. Речь идет о прошедшем на центральной площади Тирасполя массовом легкоатлетическом забеге, организатором которого выступила телекоммуникационная компания «DEX». Он объединил сторонников здорового образа жизни.

Из этого же ряда и традиционный Кицканский велопробег. Он был приурочен ко всемирному дню без автомобилей и опять же по традиции собрал много поклонников велосипедного спорта. Его участники были единодушны: «Подобные акции как глоток свежего ветра». Так же назвал публикацию о мероприятии корреспондент газеты «Гомин».

И вновь на повестке дня вопросы реформирования сферы здравоохранения. О ее путях рассказывает статья газеты «Гомин» под названием «Настоящее и будущее приднестровской медицины». Вопросы функционирования медицинской отрасли рассматривали в ходе расширенного заседания общественного совета г. Тирасполь с участием главы ведомства Кристины Албул.

О более конкретной акции рассказал собкор «Гомина» по Каменскому району в материале «Очень полезная акция – «Шатер здоровья». Специалисты различных медицинских направлений провели прием пациентов в импровизированном «Шатре здоровья».

Газета «Адевэрул Нистрян» информирует: на улицах Бендер появились баннеры с фотографиями тружеников. Это новый проект местных властей под названием «Герои нашего города – рабочие бендерчане». Как сообщается в статье «Дань уважения трудящимся», в числе героев труда и медики. В частности, медсестра Бендерской больницы Ольга Плукчи.

О том, как поднять иммунитет осенью корреспондент «Адевэрул Нистрян», а значит и читателям газеты, рассказала врач-педиатр инфекционного отделения РКБ Ирина Оларь. Подробности – в статье «Иммунитет осенью».

Депутаты Верховного Совета заслушали отчет о функционировании медицинской отрасли в прошлом году. Их в первую очередь интересовала тема обеспеченности медико-фармацевтической продукцией для лечения больных коронавирусной инфекцией. Ответы – в статье «Доходы и расходы»

«Нуждаемся в медиках». Эта публикация «Адевэрул Нистрян» актуализирует еще одну проблему отрасли – кадровую. Есть надежда, что отчасти она будет решена за счет выпускников медицинского факультета ПГУ этого года.

В МУ «Бендерский лечебно-диагностический центр», который занимается профилактикой и лечением патологий опорно-двигательного аппарата, деформации стоп при помощи гимнастики и плавания в бассейне реализуется программа оздоровления детей во время школьных каникул. Направление туда детям выдает участковый педиатр. Статья об этом в газете «Адевэрул Нистрян» называется «Профилактика и позитивные эмоции».