Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 12 ноембрие, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян»:

Пе 10 ноембрие, кэпитанул де милицие Думитру Киржой шь-а сэрбэторит ну доар зиуа де наштере, чи ши сэрбэтоаря професионалэ. Апропо, май аре о коинчиденцэ нумерикэ ку сэрбэтоаря професионалэ – Думитру есте де ачеяшь вырстэ ка ши милиция нистрянэ.

Деталий гэсиць ын артиколул «Милициан нэскут де Зиуа Милицией».

Ынзестратэ ку харул де а юби вяца ши семений, нэдэждуинд ын Домнул, Лудмила Матвеевна Писаренко дин сатул Бутор, районул Григорипол, ну с-а симцит сингуратикэ нич пе о клипэ. Ынтотдяуна а фост ынконжуратэ де приетень, колеӂь, консэтень, руде ши о мулциме де копилашь де ла грэдиница «Мэрцишорий» дин сат.

Деталий гэсиць ын артиколул «Пасионатэ де музикэ ши копий…».

Ын вяца фиекэрей маме, вине время кынд требуе сэ скимбе алиментация бебелушулуй сау сэ алтернезе ши ку алте продусе, ын афарэ де лаптеле матерн. Вариетатя продуселор екзистенте пе пяцэ аутохтонэ провоакэ дилеме, фэкынд проблематикэ алеӂеря ачестора. Прин метода пробелор, еу ам ажунс сэ префер продуселе комбинатулуй тирасполян де лапте.

Деталий гэсиць ын артиколул «Калитатя е май пресус декыт тоате».

Ын ачесте зиле де тоамнэ, кынд мунчиле агриколе де пе огоаре практик с-ау ынкеят, вредничий господарь ши фэуриторь ай тутурор бунурилор дин районул Григориопол с-ау адунат ла фестивалул винулуй ши стругурилор. Дин артиколул «Омаӂиу витикулторилор ши винификаторилор» вець афла май мулте деталий.