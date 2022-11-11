У суботньому номері газети «Гомін» 12 листопада ви зможете прочитати:

Наша країна – наш дім. Тільки від нас залежить, яким він буде

У містах і районах Придністров’я з ініціативи Президента ПМР Вадима Красносельського 7 листопада відбувся загальнореспубліканський суботник.

Подробиці читайте на стор. 4.

День передплатника на Кам’янщині

Таку акцію вже декілька років проводять співробітники ДУ «Приднестровская га- зета» спільно з колегами з ДУП «Почта Приднестровья».

Як кам’янчани передплачують газету «Гомін», скількох небайдужих людей приваблює наша газета читайте на стор. 1

Старовинному придністровському селу Суклея – 270 років

У першій декаді листопада мешканці відзначили ювілейний день народження свого населеного пункту.

Про перебіг подій – на стор. 3.

Три жіночих погляди в пориві любові до життя

У Рибницькій картинній галереї цими днями відкрилася виставка творчих робіт трьох придністровських художниць: Оксани Пономаренко, Галини Бур’ян та Світлани Мельник під назвою «Жіночий погляд».

Не можете самі побувати в картинній галереї м. Рибниці? Читайте про художниць та їхні твори на стор. 12.