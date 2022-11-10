Республиканские газеты – мир информации

Осень – пора не только свадеб, храмовых праздников, но и время подписной кампании на республиканские газеты, входящие в структуру ГУ «Приднестровская газета». Творческие коллективы газет «Приднестровье», «Гомин» и «Адевэрул Нистрян» способны удовлетворить все информационные запросы приднестровцев, готовы к откровенному и вдумчивому разговору с читателями на любую тему. Подписчики, в свою очередь, готовы отправиться в путешествие по насыщенному информационному полю с любимыми авторами и газетами.

Поэтому отрадно, что в ходе храмовых праздников населенных пунктов Приднестровья к испытанным временем друзьям главных печатных органов республики добавляются все новые и новые подписчики и читатели. Это воочию демонстрирует и подписная кампания на 2023 год. Это самая горячая пора и для сотрудников отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета». Вместе с журналистами республиканских газет, коллегами из ГУП «Почта Приднестровья» они делают все от них зависящее, чтобы почитателей «живого печатного слова» становилось как можно больше.

Для этого давно и успешно используется такая форма диалога с читателями «Приднестровья», «Гомина» и «Адевэрул Нистрян» как «День подписчика». Она органично вписывается в программу храмовых праздников, особенно в сельской местности. Общий праздник собирает вместе многих жителей сел, поселков, городов. Сотрудники отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета» презентуют главные республиканские газеты – «Приднестровье», «Гомин», «Адевэрул Нистрян». Информируют читателей, о чем пишут журналисты, делятся творческими планами редакций, напоминают читателям о необходимости подписаться на главные газеты страны, чтобы быть в курсе всех новостей.

В первой декаде ноября храмовые праздники прошли в селах Карагаш, Фрунзе и Суклея Слободзейского района, а также с. Окница Каменского района. В пригородном Карагаше участников местных торжеств на этот раз было необычно много. Сельчан радовали своим искусством коллективы художественной самодеятельности. Номера творческих коллективов чередовались с торжественными моментами праздника. А еще были выставки поделок народного творчества, фотолетописи истории сел.

И на этот раз сотрудники отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета» отметили активность в подписке на республиканские печатные издания сотрудников Карагашского детского сада. Он уже давно стал коллективным подписчиком. Педагоги всегда ждут представителей ГУ «Приднестровская газета» и ГУП «Почта Приднестровья», чтобы оформить подписку на очередной срок.

Заинтересованную, неравнодушную позицию в ходе подписных кампаний традиционно занимает собственный корреспондент газеты «Гомин» по Каменскому району Нина Панаида. У нее давние и тесные связи с почтальонами, работающими в сельских населенных пунктах самого северного района Приднестровья. Благодаря ее активной позиции, в районе сформировался большой круг постоянных подписчиков республиканской газеты, издающейся на одном из официальных языков страны – украинском.

Честь и хвала постоянным подписчикам, не первый год демонстрирующим преданность любимым газетам. Благодаря таким неравнодушным читателям, армия подписчиков главных республиканских газет в будущем году в селах, в которых отпраздновали храм, значительно пополнилась.

Время для того, чтобы подписаться на «Приднестровье», «Гомин», «Адевэрул Нистрян» еще есть. Приднестровцы, подписывайтесь на республиканские газеты, и вы всегда будете в курсе всего, что происходит в республике и вокруг нее.