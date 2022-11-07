И станет республика краше

По инициативе главы государства в Приднестровье 7 ноября 2022 проходит общереспубликанский субботник. Цель – сделать среду обитания в населенных пунктах республики еще более чистой, уютной, комфортной.

Среди адресов приложения сил приднестровцев – парки, скверы, набережные, стадионы, места воинских захоронений. Собирали опавшую листву, высаживали деревья, кустарники, цветы – благоустраивали различного рода объекты.

В рядах тех, кто делает наш столичный град лучше и красивее сотрудники ГУ «Приднестровская газета». Как и в предыдущие субботники благоустраивали территорию вокруг государственного учреждения – места своей работы, с которым встречаешься почти каждый день. Усилия участников субботника не пропали даром – территория вокруг ГУ «Приднестровская газета» стала еще более чистой и благоустроенной. И такой порядок нужно поддерживать!