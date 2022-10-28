У суботньому номері газети «Гомін» 29 жовтня ви зможете прочитати:

Максим Рильський: «У щастя людського два рівних є крила: троянди й виноград, красиве і корисне»

Слободзея 15 жовтня приймала виноградарів, виноробів і всіх цінителів їхньої професійної майстерності зі всіх населених пунктів району.

Місцем проведення першого районного фестивалю вина і винограду став Аркадний комплекс міста. Тут розташувалися національні подвір’я, виставки-продажі винограду і вина, продуктів бджільництва, виробів народних умільців.

Про перебіг святкових подій читайте на стор. 1.

У заводу є промисловий потенціал

Так уже збіглося, що презентація нового «супердвигуна» науково-виробничого закритого акціонерного товариства «Електромаш» відбулася

під час проведення двадцятого конкурсу «Придністровська якість –2022».

Цікаві факти про унікальний синхронний електричний двигун з номінальною потужністю 5 000 кВт – на стор. 5.

На фестивалі виноградної лози

Великий інтерес викликало подвір’я села Ближній Хутір, де активно дегустували й продавали біле й чорне вино, швидко порожніли місткості, а з динаміків лилася молдавська пісня «Дулче вину».

Продукцію власного виготовлення представили В. Анюховський, Ю. Ганін та С. Постовий. Тут було біле Суручанське, Одеське чорне тощо. Молоде і витримане вино манило своїми барвами й ароматом.

Ознайомитися з виробами місцевих виноробів можна на стор. 6.

Знакова подія в житті слободзейців

У Слободзейського району славна футбольна історія. Продовжувачем футбольних успіхів слободзейців стала переможниця чемпіонату ПМР з футболу 1996-1997 років команда «Колос» колгоспу «ХХ партз’їзд». У будівлі правління цього господарства нині розташувалася районна школа футболу.

Подробиці – на стор. 12.