Легенды журналистики

Так назвали свой совместный проект его инициаторы – ГУ «Приднестровская газета» и Союз журналистов Приднестровья.

Его первое воплощение – размещенный в фойе госучреждения специальный стенд, посвященный памяти легендарного фотокорреспондента газеты «Днестровская правда», ветерана Великой Отечественной войны Лемара Корзилова.

О таких людях нужно писать книги, снимать фильмы. Чего стоит лишь один факт его биографии. Лемар Корзилов – разведчик ГРУ, служивший в одной войсковой части с Зоей Космодемьянской. Дорогами войны Корзилов прошел от Москвы до Восточной Пруссии и Польши.

В 47-м лейтенант Корзилов получил под командование взвод, служил в Сибири, затем – в Группе советских войск в Германии, и, наконец, 59-я мотострелковая дивизия в Тирасполе, откуда уволился в запас.

Но в запасе офицер отсиживаться не стал, не в его это это характере – он сменил боевое оружие на идеологическое. С 1969 года его судьба связана с городской газетой «Днестровская правда». Он буквально стал ее глазами. Ни одно мало-мальски значимое событие в жизни города не оставалось без пристального фотовзгляда Корзилова.

Почти 40 лет с кофром на плечах и фотоаппаратом в руках. Тысячи, десятки тысяч фотоснимков, ставших исторической летописью Тирасполя, а затем и Приднестровской Молдавской Республики. Снимки «Палыча», как называли его коллеги, украсили газетные полосы ««Днестровской правды», «Днестровского меридиана», «Приднестровья», газеты 14-й армии «Солдат Отечества». В них – наша общая история, наше прошлое.

На стенде в фойе ГУ «Приднестровская газета» центральное место занимают редкие фотографии, на которых уже изображен сам ветеран журналистики, дипломы, газетные и журнальные вырезки о нем, фотоаппарат, с которым Лемар Павлович Корзилов работал долгие годы.

Как отметил председатель союза журналистов Приднестровья Александр Карасев, проект предусматривает периодическое обновление стенда материалами, рассказывающими о жизни и деятельности журналистов Приднестровья, являющихся примером для их нынешних коллег. Проект преследует цель популяризации этой сложной, но такой интересной профессии, сохранения памяти о людях, посвятивших ей свою жизнь.

Союз журналистов и ГУ «Приднестровская газета» предлагает редакциям газет, радио и ТВ принять участие в проекте, рассказав таким образом о сотрудниках своих творческих коллективов, прославивших приднестровскую журналистику, поистине ставших ее легендами.