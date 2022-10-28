Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 29 октомбрие, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян»:

Пе Виктория Руденко ам ынтылнит-о ла сэрбэтоаря «Дулче-й винул». Ла дрепт ворбинд, примеле не-ау дат дин окь персонажеле хазлий дин лут де пе мэсуца дин пряжма думняей. Чей май дрэгуць ерау «молдовений» — аша сынт нумиць клопоцеий дин арӂилэ, пе каре еа й-а инвентат ши й-а мештерит. Ау формэ де бербечь, пурчелушь, буфнице, писикуце етч. Рэсунэ ла фел де зглобиу ши весел, деши сынт дифериць.

Деталий афлаць ын артиколул «Виктория Руденко фаче «молдовений» сэ рэсуне».

Александра Платика, ориӂинарэ дин сатул Беловодское, Киргизия, локуитоаре а орашулуй Москова дин 1996, а фост пе оспеце ла пэринций соцулуй сэу, Еуӂениу, ориӂинар дин сатул Михайловка, районул Рыбница. Вяца й-а оферит о оказие фрумоасэ де а дескопери Нистрения.

Кум й-а пэрут Нистрения афлаць дин артиколул «Нистрения, ынсоритэ де оспиталитатя оаменилор».

«Ну е ун лукру ноу пентру нистрень де а локуи ынтр-о локалитате ши де а се трата ын алта, — зиче Ангелина Молдовская, медикул-шеф ал спиталулуй дин Рыбница. — Ын мулте райоане ну авем дестуль медичь де профил ынгуст. Уний медичь десервеск кытева райоане. Путем фаче конклузия кэ медичий демулт «с-ау оптимизат». Системул ын сине дежа екзистэ.

Деталий афлаць ын артиколул «Медичий демулт «с-ау оптимизат».

С-а скурс дежа ун ан, де кынд а плекат ын етернитате, лэсынд урме дурероасе ын инимиле ноастре, ун бун бун приетен, ун колег де нэдежде, ун ом ынцелепт – фостул редактор-шеф ал зиарулуй ностру Владимир Петрович Коваль. Не-а пэрэсит пря девреме, дар аша а врут Домнул. Авем ун прилеж пентру а не аминти де ачест ом деосебит, де о алясэ омение.

Хайдець сэ не аминтим де думнялуй ымпреунэ, читинд артиколул «Прин ферястра аминтирилор».