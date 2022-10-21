Анонс газеты «Приднестровье» на 22 октября

Субботний номер главной газеты республики расскажет о решениях Верховного Совета в связи с введением чрезвычайного экономического положения на территории ПМР, а также о тех, кто делает наш город чище, познакомит с работой КПЦ при Покровской православной старообрядческой общине и не только.

В жару и холод, в дождь, град, снег и листопад, круглый год эти люди спасают столицу Приднестровья от мощного, многоликого и коварного врага – мусора. Дворники, мусорщики, водители, трактористы, мастера и инженеры – труженики МУП «Спецавтохозяйство г. Тирасполя», герои материала «Чистый город – на их плечах».

Он себя почему-то скромно называет фотолюбителем. Но автор публикации с ним категорически не согласен. Константин Цыкалюк – фотограф. Которому дано. Который в, казалось бы, обычном видит прекрасное, или ностальгическое, или родное. Непременно то, что затронет. Что откликнется в душах людей. Не только потому что сам фотограф искренен, не только потому что наполнен, но и потому что одарен. Посмотрите на его работы, послушайте его рассуждения вместе с автором интервью под названием «Константин Цыкалюк. Продолжение следует».

В рубрике «Это интересно» читатели попадут в Бендеры в культурно-просветительский центр при Покровской православно-старообрядческой общине. Познакомятся с матушкой Ксенией Костроминой и с ее помощью посетят музей «Древнерусская книжница», организованный при храме. Такое путешествие предлагает совершить автор материала «Новая жизнь старых книг».

Также газета «Приднестровье» расскажет о том, как будущие ветеринары, обучающиеся в Тираспольском агротехнологическом колледже им. М.В. Фрунзе, выхаживают подобранных в критическом состоянии диких животных и адаптируют их к жизни в дикой природе. Аист Ася, прошедшая реабилитацию при «контактном центре животных» колледжа, стала живой достопримечательностью Тирасполя. О том, где сейчас находится Ася, а также о других питомцах центра читайте в материале «Найти, выходить, адаптировать, выпустить».

В рубрике «Форум. Трибуна общения» опубликовано письмо школьницы из Рыбницы Анны Руснак о своем земляке, защитнике ПМР Юрии Яровых; молодая мама из Бендер Анна Ковальчук просит помочь получить денежное пособие по рождению ребенка (у нее неординарная ситуация), а специалист Сбербанка Мая Мехтиева разъясняет порядок хранения денежных средств и личных ценностей в банке. «Форум» ознакомит своих читателей с ответом главы Каменского района и города Каменка В.В.Бычкова на статью ветерана труда из села Янтарное Николая Сичинского «Ждем водопровода» об организации централизованного водоснабжения.

Персонаж, целиком выдержанный в стиле ретро, скромный, но замеченный тираспольчанами шарманщик Анатолий. Гостем из позапрошлого века вошёл он в жизнь современного Тирасполя, облюбовав для себя аллеи Екатерининского парка. О нём и его диковинном инструменте в маленькой зарисовке «Всё так же играет шарманка».

«Вот так и проживёшь всю жизнь без собаки!», — дети часто цитируют Малыша из книги Астрид Линдгрен о Карлсоне. И смотрят с укоризной на своих непреклонных родителей. Размышления о том, что домашние питомцы делают нас добрее, терпимее и заботливее – в рубрике «Личное отношение». «У каждого ребенка должно быть свое шерстяное счастье» — считает автор.

Живёт под землёй, но не крот. Таинственный, странного вида зверёк, грызун, способный подчистую опустошить огород и при этом даже не попасться на глаза его владельцам. Материал «Суровое дитя подземелья» расскажет о малоизвестном виде отечественной фауны – слепыше обыкновенном.

Знаете ли вы, что 22 октября отмечается Праздник Белых журавлей? А знаете ли вы историю возникновения данного праздника? Обо всем этом — в материале «…А превратились в белых журавлей» под рубрикой «День в истории».

Что может быть лучше субботней баницы? Только субботняя баница с картошкой и грибами. Историю о том, как из лаваша и двухдневного пюре можно сделать фирменное блюдо, читайте в рубрике «География Приднестровской кухни». Традиционно в номере гороскоп и погода.