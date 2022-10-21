У суботньому номері газети «Гомін» 22 жовтня ви зможете прочитати

Будівельникам міста присвячується

До ювілею придністровської столиці ДУП «Видавництво «Марка Придністров’я» випустило нову серію марок під назвою «Будівельники Тираспольської фортеці».

Подробиці – на 4 стор.

В інтересах розвитку економіки Придністров’я

Для придністровських підприємств настала відповідальна і значуща пора: вони представляють плоди своєї праці на суд республіканського конкурсу «Придністровська якість», який розпочав свій хід республікою і триває вже два десятиліття поспіль.

Про досягнення одного з провідних підприємств легкої промисловості Придністров’я читайте на 5 стор.

«Сіль» землі придністровської

У суботу 15 жовтня на центральній площі Рибниці городяни вперше відзначили фестиваль вина та винограду. Тут же закликав їх до себе щотижневий суботній ярмарок.

Ознайомитися з перебігом фестивальних подій можна на стор. 6

ПРИДНІСТРОВ’Я під заступництвом Богородиці

У благодатну осінню пору, коли завершувалися польові роботи й худобу вже не треба було гнати на пасовище, наші предки широко відзначали Покрову. З нового урожаю готували щедрий стіл, привітно пригощали гостей і самі відвідували сусідів, рідних та близьких людей. За душевними розмовами та веселими іграми, танцями й піснями засиджувалися допізна. Століття за століттям храмове свято обростало народними традиціями. Нині, коли земля покривається першим інеєм, парафіяни поспішають на ранкову службу на честь небесної заступниці, а потім відзначають звичний усім День села.

Як відбувалися храмові свята на Кам’янщині — читайте на стор. 8.