У суботньому номері газети «Гомін» 22 жовтня ви зможете прочитати

Новости ГУ

Будівельникам міста присвячується

До ювілею придністровської столиці ДУП «Видавництво «Марка Придністров’я» випустило нову серію марок під назвою «Будівельники Тираспольської фортеці».

Подробиці – на 4 стор.

В інтересах розвитку економіки Придністров’я

Для придністровських підприємств настала відповідальна і значуща пора: вони представляють плоди своєї праці на суд республіканського конкурсу «Придністровська якість», який розпочав свій хід республікою і триває вже два десятиліття поспіль.

Про досягнення одного з провідних підприємств легкої промисловості Придністров’я читайте на 5 стор.

«Сіль» землі придністровської

У суботу 15 жовтня на центральній площі Рибниці городяни вперше відзначили фестиваль вина та винограду. Тут же закликав їх до себе щотижневий суботній ярмарок.

Ознайомитися з перебігом фестивальних подій можна на стор. 6

ПРИДНІСТРОВ’Я під заступництвом Богородиці

У благодатну осінню пору, коли завершувалися польові роботи й худобу вже не треба було гнати на пасовище, наші предки широко відзначали Покрову. З нового урожаю готували щедрий стіл, привітно пригощали гостей і самі відвідували сусідів, рідних та близьких людей. За душевними розмовами та веселими іграми, танцями й піснями засиджувалися допізна. Століття за століттям храмове свято обростало народними традиціями. Нині, коли земля покривається першим інеєм, парафіяни поспішають на ранкову службу на честь небесної заступниці, а потім відзначають звичний усім День села.

Як відбувалися храмові свята на Кам’янщині  — читайте на стор. 8.