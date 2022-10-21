Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 22 октомбрие, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян»

Кикбоксерул бендерян Михаил Антоха а луат аурул ла кампионатул мондиал, каре а авут лок ын Италия. Ел а конкурат ку тинерий де вырста 17-18 ань ын категория де греутате 91 кг ши май мулт.

Ын семифиналэ бендерянул а ынвинс спортивул дин Азербайӂян, яр ын лупта финалэ — кикбоксерул дин Турчия. Деталий гэсиць ын артиколул «Викторий фрумоасе».

Де-а лунгул историей винул ши стругурий ау фост стрынс ымплетиць ын култура фолклорулуй ши леӂенделор цэрий ноастре, фиинд парте индиспенсабилэ a традициилор ши гастрономией локале. О апречиере апарте ыл аре, тотушь, винул де касэ. Пробабил пентру кэ есте препарат ку мулт ефорт ши ку мултэ драгосте суфлетяскэ. Де ачест лукру не-ам конвинс речент ын кадрул фестивалулуй «Винул де касэ — 2022», организат пе териториул комплексулуй де аркаде дин Слобозия, ын кадрул проектулуй «Прокураць марфэ нистрянэ!».

Вэ инвитэм сэ сэ урмэриць атмосфера сэрбэторий ын артиколул «Ын бечул унуй господар бя дин винул чел ку хар…».

Ларисей Ивановна Баранецкая, педагог де лимбэ енглезэ ла шкоала медие орэшеняскэ № 2 ку класе ӂимназиале дин Каменка, а фост декоратэ ку Ординул Глория Мунчий. Декорация е бинемеритатэ ши презинтэ градул супрем де апречиере а волумулуй ши калитэций мунчий, депусе тимп де май бине де патру дечений де кэтре ачест педагог ыннэскут.

Ын артиколул «Принчипалул е сэ юбешть копий» вець афла май мулте деталий.

Светлана Анатолиевна Тофан ын курынд ва серба ун мик жубилеу — 5 ань де кынд е ын фрунтя микулуй колектив ал грэдиницей дин сатул Тея, районул Григориопол. Е ун кондукэтор ексчелент! Деспре ачаста ый ворбеск ши фаптеле. Се букурэ де сукчеселе колеӂилор май мулт декыт пентру але думняей! Е плинэ де енерӂие ши мулте идей.

О путець куноаште май ындепроапе, читинд артиколул «Ун суфлет нобил ку марь сперанце».