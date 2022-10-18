Грядущие изменения в отрасли

Сфера охраны здоровья настолько многогранна и значима для общества, что в нем никогда не утихают дискуссии о том, как улучшить ее состояние. В Приднестровье – реформа такой важной социальной отрасли, как здравоохранение. Улучшение качества медицинского обслуживания – это то, чего требуют пациенты. Планируемые изменения в отрасли вышли и на печатные страницы республиканских газет, входящих в состав ГУ «Приднестровская газета».

Одна из первых статей на эту тему опубликована в газете «Приднестровье» и называется «Здравоохранение: проблемы и пути решения». Речь в ней идет о совещании, которое прошло на площадке Администрации Президента. В его ходе высказывались различные мнения по поводу нынешнего состояния и перспектив развития отрасли здравоохранения.

Обеспечение приднестровцев медикаментами, препоны Молдовы на их пути в республику. Это проблемы, которые постоянно приходится решать сотрудникам МИДа и министерства здравоохранения. Подробности – в статье газеты «Приднестровье» под названием «Еще раз о медикаментах».

В Правительстве рассмотрели проект изменений в Концепцию физического воспитания детей и молодежи. Речь идет о проекте «Футбол в школе», республиканском турнире по футболу «Кожаный мяч» и республиканском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». О них можно прочитать в материале газеты «Приднестровье» «Забота о здоровье в приоритете».

«Эффективное и безопасное средство профилактики». Публикация в газете «Приднестровье» под этим заголовком информирует читателей о поступлении в ПМР партии вакцины против гриппа – всего 26800 доз. Прививаться будут в первую очередь те приднестровцы, которые по роду своей профессиональной деятельности постоянно контактирует с людьми. Это, прежде всего, медики и педагоги.

Чем больше нас, тем крепче государство. Эта прописная истина всецело отражает ситуацию в демографической сфере. Руководство страны держит разрешение проблемы повышения рождаемости и снижения уровня смертности на постоянном контроле. Подтверждением этой сентенции служит государственная программа по ЭКО. Об этом, а также о других мерах по улучшению демографической ситуации в республике рассказывается в материале газеты «Гомин» под названием «Запланированный ребенок – двойное счастье».

Гребная регата на «Драконах» стала главным спортивным событием августа. Она была приурочена ко Дню Республики. Ее проведение среди министерств, ведомств, силовых структур инициировал глава государства Вадим Красносельский, сам сторонник активных занятий физкультурой и спортом. Не случайно при этом что регата на водной глади Днестра в районе Бендер прошла под девизом «Семья Президента за здоровый образ жизни». О том, какие спортивные страсти кипели на регате можно узнать из публикации «Гомина» под заголовком «Внедряем в жизнь новый стиль».

Каждый год в купальный сезон некоторые сотрудники правоохранительных органов переквалифицируются в спасателей на оборудованных пляжах. При этом они не только спасают людей, но и пропагандируют среди них знания из сферы медицины. К примеру, спасатели Каменского аварийно-спасательного подразделения А. Унтура и С. Кузьмук объясняют посетителям пляжа алгоритм действий при оказании первой медицинской помощи. Как они это делают рассказывает собственный корреспондент газеты «Гомин» по Каменскому району в материале под названием «Спешат на помощь по первому зову».

Прямой диалог общественности и власти позволяет сконцентрировать внимание государственных органов на решении самых важных и актуальных для людей проблем. Об обеспеченности лечебно-профилактических учреждений медико-фармацевтической продукцией говорили общественники с премьер-министром Александром Розенбергом. Подробности – в статье «Адевэрул Нистрян» под заголовком «Председатель Правительства провел встречу с представителями Общественной палаты».

Екатерининский парк стал любимым местом отдыха приднестровцев. Здесь можно не только отдохнуть, но и укрепить здоровье, утверждает корреспондент «Адевэрул Нистрян» в статье «Отдых для здоровья на свежем воздухе!» Для этого есть поле для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол, беговая дорожка, площадки для занятий воркаутом и настольным теннисом, километровая тропа здоровья, роллердром.

«Прощай лагерь!». Эти слова, вынесенные в заголовок статьи, произнесли более 660-ти ребят со всей республики, отдохнувшие прошедшим летом в Дубоссарском оздоровительном лагере. Где работало три смены. И здесь главным было – закалить и укрепить здоровье юных приднестровцев.