Анонс газеты «Приднестровье» на 15 октября

Столица в эти выходные дни празднует знаменательную дату. Любимому городу журналисты газеты подготовили ряд публикаций.

Очередной субботний выпуск открывает передовая статья главного редактора Александра Карасева «Ты в сердце нашем». Она посвящена Тирасполю, празднующему свое 230-летие.

«Что ни говори, а Тирасполь не похож на старый город – кругом столько детей, молодых людей! Оставайся таким всегда!». — пишет главред.

Предварившая 230-летний юбилей Тирасполя пресс-конференция столичного градоначальника Олега Довгопола подвела итоги минувшего пятилетия. Новые парки и скверы, качественное улучшение дорожной инфраструктуры, капитальный ремонт объектов сферы образования, здравоохранения, культуры и многое другое, чем обогатилась столица за отчётный период – в материале «Комфортный город – понятие многоплановое».

Есть Байрон, Аптекова, Достовалов, есть двенадцать Берковичей, семь Рабиновичей, шесть Абрамовичей, шесть Вайсманов… А вот, кого нет? – узнаете из старой, образца семидесятых, телефонной книги вместе с автором материала «…И ни одного Тираспольского».

Конкурс «За Республику», объявленный союзом журналистов Приднестровья», продолжается. В этот раз читателям предлагается очерк Никандра Елагина, члена союза журналистов Приднестровья и СССР, Почетного работника СМИ «У времени на виду. Незаменимый».

Он рассказывает о патриоте республики, председателе сельсовета села Парканы 1990-1994гг., депутате ВС ПМР Михаиле Федоровиче Кириченко. «Вот говорят, что незаменимых людей нет…. Но каждый из нас может назвать десятки имён писателей, художников, композиторов, военачальников, государственных деятелей, кто стал знамением своего времени. И через поколения мы помним о них. Значит, они незаменимые. Вот и Николай Фёдорович Кириченко, во всяком случае для меня, незаменимый».

Вячеслав Иванович Нагуло – одно из ярких имен на приднестровском небосклоне. Он жил в Днестровске, и в его биографии значится не просто участие в Великой Отечественной войне. У него оказалась непростая судьба: политзаключенный ГУЛага Нагуло стал одним из организаторов отпора уголовникам, имя которого с появлением термина «нагуловщина» стало нарицательным. Об этом очерк «Нагуловщина».

Тропинка в прошлое, машина времени… – в каждом из нас живут воспоминания, каждый видит, по крайней мере – иногда, во сне, двор детства, школьных друзей… О том, что таит в себе «Книга с голубыми глазами» – в одноименном материале.

Зажигательная музыка, под которую даже не фанаты подобного направления нет-нет, да начинают пританцовывать. И сам клип, колоритный, наполненный юмором, улыбку у любого вызовет наверняка. Так было всегда: народная музыка располагала если и веселиться, то всем существом человеческим, а если и грустить, то так, чтоб душа «сначала развернулась, а потом свернулась». О том, как приднестровцы участвовали в московских съемках клипа, вы узнаете из материала «Приднестровцы везде».

Как часто и как сильно мы зависим от чужого мнения. Случается критика, и ты уже не вполне уверен, что идешь по верному пути, что дело твое правое и ты хорошо справляешься с ним. Одно только слово может перевернуть весь твой день, весь твой мир и представление о себе… Рассуждения об этом найдете в рубрике «Личное отношение» в материале «Лицом к лицу лица не увидать».

Мир, который людская глупость и жадность превратила в бесплодную пустыню, где идёт нескончаемая война за самое ценное – воду. Мир, в котором ещё не до конца уничтожены благородные чувства, а значит, есть надежда на спасение. Об этом повествует рассказ юной, талантливой, уже известной за пределами Приднестровья тираспольчанки Дианы Фёдорович – поэта и прозаика, героини очередной «Литературной страницы».

Любители «бёрдвотчинга» (наблюдения за птицами в естественных условиях) могут рассказать о нашем крае много интересного со своей точки зрения. Скопления диких водоплавающих пернатых возможны не только в заповедных краях, вроде Ягорлыка или острова Куц, но и совсем недалеко от Тирасполя. Об одном таком незнаменитом, но дорогом сердцу натуралиста «убежище» расскажет зарисовка «Я люблю тебя, моё Птичье озеро».

В октябре урожай уже собран, как сохранить овощи свежими до весны, а также как подготовить плодовые деревья к зимовке, в постоянной рубрике «Во саду ли, в огороде».

Традиционно в номере гороскоп и погода.