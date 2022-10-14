Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 15 октомбрие, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян»

Светлана Демиденко дин сатул Бутор, районул Григориопол, а нэскут 5 копий, пе каре ын презент ый ынгрижеште ши едукэ де уна сингурэ. Й-а нэскут пе тоць, пентру кэ аша а фост воя Домнулуй. Есте о крештинэ каре се теме де пэкат ши аскултэ ку смерение кувынтул Луй. Повестя ей ну есте уна де диспераре сау деспре копиий лэсаць пе друмурь, чи деспре драгосте, крединцэ, бунэтате ши мулт ефорт депус ын лупта ку неажунсуриле.

Дин артиколул «Ку мулте грижь, дар ку ун суфлет маре!» вець афла май мулте деталий.

Фамилия Войтко се стрэдуе сэ-шь уймяскэ кумпэрэторий. Еа пропуне зечь де типурь де кашкавал. Чел ку денумиря «Tomm» есте диететик, деоарече е прегэтит дин лапте парциал дегресат. Яр «Брынза албастрэ» е необишнуитэ прин густ ши кулоаре ши проприетате – дупэ 30 де секунде дин моментул тэерий ачестея, еа ышь скимбэ кулоаря дин галбен ын албастру. Антрепренорий се стрэдуе сэ дескопере нистренилор густул адевэрат ал брынзетурилор артизанале.

Кум о фак афлаць дин артиколул «Брынзетурь униче».

Ын пяцэ, ла шкоалэ, акасэ сау ын рындул дин поликлиникэ. Чя май дискутатэ темэ претутиндень е оптимизаря системулуй медикал. Ера уна аштептатэ, деоарече тема нумэрулуй ексаӂерат де локурь ын спитале Кристина Албул а ридикат-о ынкэ дин примеле зиле ын постура де министру ал сэнэтэций, ын юлие 2020. Деч, а венит тимпул. Каре сынт аргументеле «про» ши «контра»?

Ынчеркэм сэ не дескуркэм ымпреунэ ын артиколул «Оптимизаря медичиней ын Нистрения.