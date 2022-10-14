У суботньому номері газети «Гомін» 15 жовтня ви зможете прочитати

Покровський вернісаж у дарунок Тирасполю

Культурна подія до дня народження Тирасполя відбулася в Палаці республіки напередодні святкування ювілею столиці: там відкрився XV Міжнародний «Покровський вернісаж» творів мистецтва «КамАrt».

Подробиці читайте на стор. 1 та 6.

Культурна скарбниця поповнилася

У придністровців та гостей республіки з’явилася унікальна можливість ознайомитися зі світом культурних особливостей і традицій тираспольських старообрядців. В історико-краєзнавчому музеї столиці відкрилася виставка реставрованих старовинних релігійних книг та фотографій, що розповідають про старовірів.

Про людей, що дотримуються давніх традицій – на стор 5.

Проста філософія її життя

Вона безмежно закохана в Тирасполь, який став для неї рідним з малих літ, знає про нього майже все і зізнається: «Історія нашого міста – це та проста філософія мого життя, на яку я витратила так багато років».

Матеріал до ювілею Алли Антонівни Мельниченко – директора Тираспольського об’єднаного музею, читайте на стор. 7.

У футболі – хлопці та дівчата

У районному етапі турніру «Шкіряний м’яч» взяли участь 18 команд зі шкіл Кам’янки, Катеринівки, Кузьмина, Подойми, Рашкова, Северинівки та Хрустової.

Про любов кам’янської молоді до футболу читайте на стор. 8.