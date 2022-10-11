Лечить – их призвание

Чтобы мы не говорили о состоянии, уровне и качестве нашей медицины, как бы не ругали врачей, когда нам становится плохо, мы все равно обращаемся за помощью именно к ним – «Доктор спасите, доктор помогите». Это, конечно, парадокс, но это истина. И хотя киваем «да, что эти врачи могут», все равно обращаемся к ним – никто не хочет терпеть боль, и надеяться на то, что «само пройдет». Хотя признаться, последним мы грешим часто.

И есть люди, для которых лечение ближних своих – призвание. Не писать о них, о их жертвенности и преданности делу, раз и навсегда избранной профессии журналисты республиканских газет, входящих в структуру ГУ «Приднестровская газета», просто не могут. Да просто не имеют право.

Творческий коллектив газеты «Приднестровье» в очередной раз поднимает проблему лечения туберкулеза. Информацию по этому вопросу предоставил журналистам главный врач республиканской туберкулезной больницы Сергей Осадчий. В статье под заголовком «Заболеваемость снижается» констатируется, что в последнее время замечена положительная динамика – тенденция к снижению.

«Семья Президента за здоровый образ жизни». Под этим девизом по инициативе главы государства Вадима Красносельского в Тирасполе прошла регата, в которой состязались представители государственных органов власти и силовых структур. Побежденных в ней не было. «Боевое, хорошее настроение. Главное – участие, главное – атмосфера и ощущение от спорта, оно добавляет энергии», – поделился впечатлениями после заезда министр иностранных дел Виталий Игнатьев.

Обратная связь с читателем играет наиважнейшую роль в улучшении содержания печатных изданий. Со страниц газет должны «говорить» не только корреспонденты, но и читатели. Их мнение важно и необходимо. Ушедшим в прошлое летом редакционная почта была как никогда щедра на читательские письма на медицинскую тематику.

Постоянные читатели газеты «Гомин» из Григориопольского района поделились впечатлениями о том, как здорово они восстанавливали здоровье в Каменском санатории «Днестр». Письмо они назвали весьма поэтично – «Дне недели в приднестровском раю».

«О людях и человечности». А так назвали свое письмо-благодарность в редакцию той же газеты супружеская пара беженцев из Украины. Волею судьбы они оказались в нашей республике. Приднестровские медики выявили у них коронавирус и вылечили в Слободзейском ковид-госпитале. За излечение и человеческое отношение они благодарят приднестровских медиков.

Елена Комиссарова посвятила жизнь нутрициологии – науке о здоровом питании. И надо отдать должное героине публикации газеты «Гомин» под заголовком «О здоровом способе жизни», она не только сама старается придерживаться норм и принципов здорового питания, но и делится ими с коллегами, друзьями, родственниками, знакомыми и незнакомыми людьми.

Флагман приднестровской промышленности Молдавский металлургический завод вдохнул новую жизнь в ведомственный санаторий-профилакторий «Металлург». Здесь после капитального ремонта открылось обновленное физиотерапевтическое отделение. Об этой отрадной новости сообщается в статье газеты «Гомин» «Не останавливаться на достигнутом». Примечательно, что для него приобретены аппараты, не имеющие аналогов в Приднестровье.

Со страниц газеты «Адевэрул Нистрян» врач косметолог-дерматолог Марианна Арвентьева в авторской статье «Загар: плюсы и риски» рассказала читателям о воздействии солнечного загара на кожу, его плюсах и минусах. Она констатирует, что продолжительное нахождение на солнце ведет к заболеваниям кожи. В связи с этим врачи рекомендуют своевременно обращаться за консультацией и должным лечением, в том случае, если были замечены какие-либо изменения на коже.

В канун дня медицинского работника корреспондент газеты «Адевэрул Нистрян» пообщался с сотрудниками поликлиники №3 г. Тирасполя. Нина Табак – заведующая поликлиники, в профессии уже 45 лет; Наталья Верешчак – фельдшер высшей категории, трудовой стаж – 40 лет; Валентина Ешкян празднует не только день медика, но и 55 лет профессионального стажа. О героях в белых халатах – в материале под заголовком «Люди для медицины». А в актовом зале Тираспольского центра амбулаторно-поликлинической помощи состоялось праздничное чествование сотрудников учреждения. Коллектив центра поздравила министр здравоохранения Кристина Албул. Руководитель ведомства говорила о том, каков труд медиков – «Трудный, но благородный».

В традиционной рубрике газеты «Адевэрул Нистрян» «Коротко о главном» сообщается, что благодаря «Поезду здоровья» на приём к узким специалистам в п. Первомайск Слободзейского района пришли более 130 человек. Свыше 250 жителей прошли обследование на мобильном флюорографе.