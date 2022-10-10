Школа молодого журналиста объявляет набор

Проводится очередной набор в школу молодого журналиста при союзе журналистов Приднестровья.

Здесь учеников старших классов и студентов ознакомят с азами профессии опытные журналисты-практики республиканских газет, радио и телевидения.

Каждое занятие включает информационный блок в формате интерактива и практические упражнения. Готовые материалы слушателей опубликуют в печатных изданиях. Запланированы экскурсии в редакции газет, на телевидение и радио.

Обучение бесплатное. Занятия будут проходить с октября по май во внеурочное время.

Запись в школу производится по телефонам: (533) 7-90-55, 9-70-54, 7-47-00, 7-39-60.

Адрес: г. Тирасполь, ул. Манойлова, 28, Союз журналистов Приднестровья.