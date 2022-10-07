Анонс газеты «Приднестровье»  на 8 октября

Один из старейших городов Приднестровья отмечает 614-ю годовщину образования. Именно Бендеры стали главным героем публикаций свежего субботнего номера газеты. Но не только…

Этот город преображается буквально на глазах. Порой не успеваешь оглянуться, а уже появилась новая локация. Не потому ли, что бендерчане всем сердцем преданы месту, в котором живут? О том, как изменился облик Бендер за последнее время, узнаете из материала «Комфортнее, надежнее, зеленее».

2021-й стал поистине годом важных свершений для Приднестровья – все, что было поставлено на «стоп» в пандемийный год, претворилось в жизнь в постпандемийный. Это тот случай, когда в республике, несмотря на волнения в мире, жизнь текла своим ключом. Рубрика «Это наша с тобой биография» все ближе к настоящему времени.

Свято-Вознесенский Ново-Нямецкий монастырь всякий раз открывается новыми гранями. Духовная реальность не сводима к банальным «достопримечательностям». О том, какими сокровищами поделилась обитель на этот раз, а ещё о том, почему кактус сравнивают с подвижником, аскетом – в очерке «Монах среди цветов».

В эти осенние дни нам всем особенно хочется уюта и волшебства. Интересной книги, неспешной беседы в кругу друзей, семейного ужина, длинной прогулки по лесу или парку, согревающего какао и вкусного яблочного пирога с корицей. Ведь осень уж очень располагает к созданию уюта вокруг себя. Газета предлагает вниманию читателей текст, который дарит спокойствие, правдивые стихи Веры Полозковой и немного шуток «чудачки» из «Женского Стендапа» Марии Марковой. И все это в страничке «Дамского клуба».

«Отказаться от Нобелевской премии? Легко!» Конечно, так мог поступить только неординарный человек. Таким как раз и оказался тот, чье имя в начале прошлого столетия было всемирно известно. О том, как и почему Лев Толстой 8 октября 1906 года отрёкся от престижной награды, вы узнаете из рубрики «История одного дня».

Повсюду в воздухе аромат осенних рыже-багровых листьев. Вдыхать терпкий октябрь лучше в особенных местах, будто кем-то сверху предназначенных нам, людям, именно для этого. Размышления о таких местах силы вы найдете в материале «Наш с вами терпкий октябрь».

«Привет, ребята! Эта страничка для вас и только для вас. Хотя и вашим родителям она может показаться интересной. Здесь не будет никаких уроков, правил и поучений. А только – любопытные истории из вашей жизни и разговоры о всяком. Обо всем том, о чем говорят ребята самых разных возрастов и увлечений». С такими словами автор «Детской странички» обращается к своим юным читателям. В субботнем номере ребята прочтут первую главу рассказа «История одного мопса», порассуждают о том, можно ли обойтись без чтения художественной литературы, и будут посвящены в спор автора с самим собой на тему, позволительно ли иногда вмешиваться в чужой разговор.

Когда в середине осени тянет домой, надо просто ехать. Ехать туда, где дедушка приносит первую тыкву из огорода, а мама делает из нее вкуснейший манник. Рецепт и инструкцию приготовления — в рубрике «География Приднестровской кухни».

Традиционно в номере гороскоп и прогноз погоды.