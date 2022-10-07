Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 8 октомбрие, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян»:

Ла мэнэстиря Ноул Нямц дин сатул Кицкань, районул Слобозия, винул ноу дежа фьербе ын бутоае. Пэринтеле Герман не-а спус кэ ануал ла мэнэстире сынт фэкуте чирка 12-15 тоне де вин. Май пуцин алб ши май мулт рошу… Чел рошу, пе лынгэ ролул гастрономик, май аре ши о атрибуцие сакрэ. Ел есте фолосит ла Сфынта Ымпэртэшание, каре актуализязэ Чина чя де Тайнэ дин ажунул рэстигнирий Домнулуй ностру Исус Христос. Деталий гэсиць ын артиколул «Винул Литурӂик».

Путець ынреӂистра адреса реӂиней флорилор — сатул Жура, районул Рыбница. Ну пентру публичитате, чи пентру прослэвиря ачестей фрумоасе ши онесте доамне де 85 де ань. Рар чине шь-о ынкипуе пе Емилия Ивановна Чебан ын липса флорилор дин грэдинэ. Деталий гэсиць ын артиколул «Ера май бине, пентру кэ ерам тинерь».

Александру Евтодиенко дин сатул Тея, районул Григориопол, есте ун ом симплу, каре се букурэ де вяца пе каре о трэеште, ку модестие ши бун симц, аша кум л-ау ынвэцат пэринций с-о факэ. Ар пэря ун сэтян ка ши мулць алций, тотушь, се евединциязэ принтр-ун мерит семнификатив. Континуынд сэ ымплетяскэ нуеле ын буна традицие а локулуй, думнялуй пэстрязэ ун мештешуг дин векиме ал молдовенилор. Дин артиколул «Ун ом модест ку мынь де аур!» афлаць май мулте деталий.

Андрей Василевич Рыбак дин сатул Бутучень, районул Рыбница, есте речептив ла орьче апел деспре ажутор школий, грэдиницей, советулуй сэтеск. Гэсеште тимп сэ партичипе де сэрбэторь ла литурӂий. Есте ктитор ал бисеричий дин сатул вечин, Жура. Ласэ урме луминоасе прин тоате колцуриле локалитэций натале. Деспре алте таленте ши пасиунь але бутучанулуй афлаць дин артиколул «55 – нумэр маӂик пентру ун господар».