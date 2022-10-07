У суботньому номері газети «Гомін» 8 жовтня ви зможете прочитати:

«Квітка-семицвітка» – це усміхнені дитячі очі й сповнені надією серця

Цього року республіканський фестиваль творчості для дітей та підлітків з обмеженими можливостями життєдіяльності відзначив 10-річний ювілей.

Запалюйте зірки – це так потрібно всім!

Напередодні Дня вчителя кореспондент газети взяв ексклюзивне інтерв’ю в головної вчительки республіки Світлани Iванишиної.

Про жінку чудову замовимо слово

Мабуть нема в Тирасполі творчої людини, якій не було б відоме ім’я Галини Василівни Галаган –

незмінного президента міжнародного громадського об’єднання МАРКИС.

Через терни до зірок

Придністровський державний університет імені Т. Г. Шевченка відзначив 92-річчя від дня заснування. З року в рік ВНЗ впевнено несе звання лідера в освіті та науці республіки.

Меморіальний турнір у Кам’янці

Відкритий республіканський легкоатлетичний турнір зібрав на стадіоні Кам’янки більш ніж 300 спортсменів із Придністров’я та Молдови.