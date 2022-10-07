У суботньому номері газети «Гомін» 8 жовтня ви зможете прочитати:

«Квітка-семицвітка» – це усміхнені дитячі очі й сповнені надією серця
Цього року республіканський фестиваль творчості для дітей та підлітків з обмеженими можливостями життєдіяльності відзначив 10-річний ювілей.
Запалюйте зірки – це так потрібно всім!
Напередодні Дня вчителя кореспондент газети взяв ексклюзивне інтерв’ю в головної вчительки республіки Світлани Iванишиної.
Про жінку чудову замовимо слово
Мабуть нема в Тирасполі творчої людини, якій не було б відоме ім’я Галини Василівни Галаган –
незмінного президента міжнародного громадського об’єднання МАРКИС.
Через терни до зірок
Придністровський державний університет імені Т. Г. Шевченка відзначив 92-річчя від дня заснування. З року в рік ВНЗ впевнено несе звання лідера в освіті та науці республіки.
Меморіальний турнір у Кам’янці
Відкритий республіканський легкоатлетичний турнір зібрав на стадіоні Кам’янки більш ніж 300 спортсменів із Придністров’я та Молдови.