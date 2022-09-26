Конкурс по определению лучших товаров

Двадцатый республиканский конкурс «Приднестровское качество-2022» стартовал 15 августа 2022 г.

По традиции в юбилейный для конкурса год объявляется особая номинация – «Гордость Республики». Она присваивается предприятию за непрерывное совершенствование качества продукции (услуги), за вклад в развитие экспорта отечественных товаров и услуг, и в целом за содействие развитию деловой репутации Приднестровской Молдавской Республики.

Конкурс проводится Торгово-промышленной палатой совместно с Министерством экономического развития, Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов, государственными администрациями городов и районов, государственными службами, органами по сертификации.

Основная цель конкурса «Приднестровское качество» – стимулирование предприятий (организаций) к повышению качества, безопасности и конкурентоспособности отечественной продукции и услуг в интересах развития экономики и социальной сферы Приднестровья.

Особыми призами «За активное и постоянное участие» будут отмечены предприятия (организации), которые принимают участие в республиканском конкурсе в течение всех двадцати лет.

К участию в конкурсе «Приднестровское качество-2022» приглашаются предприятия, организации различных форм собственности и индивидуальные предприниматели, производящие продукцию на территории ПМР.

Рейтинг будет определяться в следующих категориях:

Продовольственные товары

Непродовольственные товары

Услуги

Инновационные разработки

Заявки для участия в конкурсе принимаются оргкомитетом преимущественно в электронном виде. С условиями участия можно ознакомиться в положении о конкурсе «Приднестровское качество-2022», «Перечень документов».

Ссылка: https://tiraspol.ru/meropriyatiya/pk-2021/

Контактный телефон: 0(533) 5-07-03 Ольга Михайловна Добровольская, Марина Григорьевна Дели.