Кровь для спасения жизни

Кровь – живительная жидкость, без которой невозможно себе представить функционирование нашего организма, здоровья человека. Добровольная сдача крови – является почетной миссией неравнодушных к чужому горю людей. Они, как никто другой, чувствуют востребованность другими. И наивысшей благодарностью для тех, кто отдает другим частичку себя является искреннее и благодарное спасибо спасенного.

В Приднестровье, в соответствии с действующим законодательством, доноры обладают рядом социальных льгот. Взаимодействие с ними находится в сфере деятельности министерства здравоохранения. Отраслевое министерство обратилось к почетным донорам ПМР с просьбой:

«Те, кто еще не подал документы на получение денежной выплаты в 2022 году, просим обратиться в регистратуру отделения переливания крови ГУ «Республиканская клиническая больница» (г. Тирасполь) с 13.00 до 15.00 в будние дни.

Почётным донорам Приднестровья, проживающим в других районах республики, для получения выплаты, необходимо обратиться в центральные районные больницы по месту жительства. Справки по телефону (533) 2-55-05».