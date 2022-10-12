Теплая, уютная, душевная помощь

Приближается зима – суровое время года, когда люди особенно нуждаются в тепле, физическом и душевном. ЗАО «Интерцентр Люкс» старается двигаться в обоих направлениях. Специализируясь на изготовлении качественной, стильной и модной теплой одежды, эта фирма также никогда не забывает и не устает творить добрые дела.

В канун своего 30-летия ТПФ «Интерцентр Люкс» проводит благотворительную акцию «Помоги человеку». Она началась с оказания помощи школе-интернату в селе Попенки.

Теплая, красивая, модная одежда для мальчиков и девочек, а также современная звуко-усилительная аппаратура для нужд школы-интерната, ну а «на закуску» – сладкий стол с тортами, пирожными, напитками.

Так щедро одарила фирма «Интерцентр Люкс» ГОУ «Попенкская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 60-летний юбилей учреждения. Надо ли говорить, как кстати пришлась эта помощь, как подняла она настроение всем участникам праздника, от детей и подростков до почтенных ветеранов труда. Кстати, букеты цветов им вручал лично гендиректор фирмы Анатолий Дзернович. «Мы рады вручить вам подарки, прежде всего теплую, уютную одежду нашего производства. Носите ее на здоровье, пусть она согревает и напоминает, что в мире есть любовь и взаимопомощь, что вы не одиноки», – пожелал он воспитанникам школы-интерната. Кстати, другие друзья, шефы и спонсоры учреждения тоже не остались в стороне. Например, Молдавский металлургический завод и его директор Сергей Корнев подарили на 60-летие учреждению большой автобус.

Также на прошлой неделе в рамках благотворительной акции от фирмы «Интерцентр Люкс» теплую одежду получили студенты-сироты двух столичных организаций среднего профессионального образования: Тираспольского техникума коммерции и Тираспольского промышленно-строительного техникума. Данное событие стало приятным завершением двух ознакомительных экскурсий по предприятию, которые провела вице-президент фирмы «Интерцентр Люкс» Мария Ивановна Дзернович для студентов-сирот из этих учебных заведений. Возможно, среди них есть будущие работники нашего славного предприятия.

С первых дней своего становления фирма помогала и продолжает помогать: онкологическим больным, инвалидам и ветеранам, защитникам Приднестровья, детям-сиротам, малоимущим семьям, бюджетным и общественным организациям, учреждениям социального патроната, монастырям, храмам. Более 20% из прибыли направляет фирма на эти благородные цели. «К нам ежедневно приходят письма с просьбами о помощи, и мы помогаем всем, кому тяжело», – говорит Анатолий Дзернович.

Благотворительная акция «Помоги человеку» продлится до 28 октября – именно в этот день ТПФ «Интерцентр Люкс» отметит юбилей. 30 лет титанических усилий в суровом мире бизнеса, увенчавшихся достойными результатами, при этом не потеряв драгоценную человечность. Это дорогого стоит!

Валерий Каширин.

Фото из архива ЗАО «Интерцентр Люкс».