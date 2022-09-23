У номері газети «Гомін» 24 вересня ви зможете прочитати:

Слободзейський квітучий розмай! Ти – частина мого Придністров’я

Президент Вадим Красносельський у святковому зверненні до слободзейців наголосив, що мешканці прекрасного міста «…прославляють нашу республіку багатими врожаями зерна, овочів та фруктів, завойовують нові висоти у спорті, культурі, медицині та освіті.

Під покровом Архангела Михаїла

Селище Первомайськ Слободзейського району 19 вересня відсвяткувало 108-му річницю свого народження. Цей день його мешканці запам’ятають на все життя.

Побачив, задумав, створив

Здається, дещо видозмінений відомий вислів «Прийшов, побачив, переміг», можна цілком справедливо застосувати до Юрія Затики – директора Слободзейської художньої школи. Колись він сам реалізував свій задум і нині продовжує втілювати його в життя.

«Шкіряний м’яч – 2022-2023»

Футбольні майданчики підготовлені, кросівки зашнуровані, форма випрасувана, команди злагоджені й готові до змагань. Це означає, що в Придністров’ї стартував республіканський футбольний турнір серед школярів «Шкіряний м’яч».

Музика свободи

У форматі відкритого мікрофона відбувся рок-концерт. Майданчиком для виступу послужив пірс на озері в Катерининському парку, який на дві години перетворився на центр неформальної культури столиці, душевної музики й творчості без кордонів.