Анонс газеты «Приднестровье» на 24 сентября

Субботний номер главной газеты республики порадует читателей материалами о небольшом городке Первомайске, приднестровском участнике шоу «Ну-ка, все вместе» из Слободзеи, редких представителях фауны и многом другом.

В воскресенье работники металлообрабатывающей и электротехнической промышленности отметят профессиональный праздник. О том, как сегодня в очень непростых условиях работают предприятия этих отраслей, расскажет публикация «Музыка в металле».

Город из поэтических грез, из сновидений… Каким мы видим его? Сравнительно небольшой населенный пункт на юге Приднестровья может претендовать на статус идеала. Станет ли мечта явью? – мыслями на сей счет делится автор очерка «Расцветай, Первомайск!», побывавший на дне поселка.

Это было действительно очень достойное выступление. На сцену шоу «Ну-ка, все вместе!», которое идет по российскому каналу РТР, вышел молодой видный мужчина в современном костюме. Сам его облик уже располагал, но, когда парень запел, зал вместе с членами жюри охнул от приятного удивления. Глубина и бархатистость голоса, харизма, которая исходила от певца – все вместе сделало свое дело. От выступления его — мурашки по коже. Двадцатиоднолетний Алексей Осичев — наш земляк, родом из Слободзеи. Интервью с ним читайте в субботнем номере в материале «О шоу «Ну-ка, все вместе!» глазами его участника».

В отдаленных краях на севере Приднестровья есть почти не известное в «большом мире» село Ротар. Но ведь ореол тайны всегда притягивает, и мы с удовольствием воспользовались предоставившейся возможностью побывать там. Даже беглое знакомство с селом в окружении полей и лесистых холмов оказалось интересным, а местные энтузиасты-краеведы любезно предоставили сведения из его почти 130-летней истории. Обо всем этом – в материале «На огонек в село Ротар».

«Приднестровье» продолжает рассказ о редких и исчезающих представителях нашей фауны. На сей раз на автора очередной публикации в рубрике «Красная книга ПМР» нахлынули воспоминания о весенних и летних днях и вечерах, проведённых вблизи озёр. А именно о лягушачьих хорах. О краснокнижных бесхвостых амфибиях читайте в зарисовке «Хладнокровные певуны».

В нашей ментальности кладбище – место не для досуга, а скорее для возможности побыть наедине с воспоминаниями, мыслями. Для многих посещение кладбища – это скорбный долг, но в обществе присутствует известный градус негатива, связанный с его посещением, например, в дни, когда проходят Проводы. В Тирасполе ритуальными услугами занимается МУП «Спецзеленстрой». Об особенностях непростой работы корреспонденту рассказал начальник ритуальной службы Борис Марков.

Традиционно в номере история одного дня, гороскоп и сканворд.