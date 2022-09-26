Храм как повод подписаться на любимую газету

Тренды современной журналистики постепенно смещаются к вдумчивому чтению, анализу информации, а не только ее быстрому поглощению в виде коротких сообщений, состоящих порой из двух предложений, за которыми больше вопросов чем ответов. Поэтому не случаен и спрос на печатные издания, которые как раз этим и отличаются. Газеты и журналы по-прежнему остаются объективными источниками информации, которым свойственно глубокое проникновение в тему.

На газетных полосах читатели могут увидеть, как короткие информационные сообщения, так и очерки, зарисовки, интервью, аналитические статьи.

В полку почитателей республиканских печатных изданий, входящих в ГУ «Приднестровская газета», прибывает и во время рекламной кампании, проходящей во время храмовых праздников в населенных пунктах Приднестровья. Это самое удачное время для того, чтобы «продолжить информационный роман» с любимой газетой. Эту возможность на 100% используют сотрудники отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета». Они всеми возможными способами рекламируют преимущества газетного чтения, получения информации именно в печатном виде. В том числе и путем проведения акции «День подписчика», которую они организуют в партнерстве с коллегами из ГУП «Почта Приднестровья». Они органично вписываются в рамки храмовых праздников, проходящих в различных населенных пунктах Приднестровья.

В Первомайске Слободзейского района народный праздник увенчался концертом, выставкой декоративно-прикладного творчества. Креативный подход жителей поселка проявился в создании специального стенда долгожителей этого населенного пункта, внесших за многие годы большой вклад в его развитие. Радость праздника вместе с первомайцами разделили и постояльцы республиканского дома ветеранов.

Первомайцы – люди активные, коммуникабельные, заводные. Так активное участие в подписке на газету «Приднестровье» приняли жильцы дома №101 по ул. Ленина. А каково вам то, что почтальон Тамара Ивановна Чернобай в честь праздника решила сделать подарок соседям. Она за собственный счет подписала пенсионеров на газету «Приднестровье».