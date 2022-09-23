Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 24 септембрие, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян»:

Одатэ инклус ши ын журналисмул спортив, ын вяца мя де кореспондент с-ау стрекурат ши фулӂерэтоареле кэлэторий. Де дата ачаста, ымпреунэ ку о екипэ де фотбал, ам ажунс пынэ ла Будапеста ши вэ пропун о екскурсие виртуалэ прин ачест ораш екстраординар. Спер сэ рэмынэ пентру чититорий ноштри ка о фрумоасэ аминтире! Дин артиколул «Ораш ал авиоанелор ши контрастелор – Будапеста» вець афла май мулте деталий.

Тея ши Токмозея — доуэ сате ситуате ын партя де суд а районулуй Григориопол, деспэрците доар де ун пырэяш ынгуст де пе малул стынг ал Ниструлуй, дар уните де ачелашь чентру административ. Ориӂиня сателор парциал е асемэнэтоаре, дар ын унеле моменте диферэ есенциал. Дин артиколул «Азь ла ной е сэрбэтоаре!» вець афла май мулте деталий.

«Мь-ам ынаинтат скопурь ши, прин ефорт, ле-ам атинс. Норокул ын ситуация датэ (нота ред.: добындиря уней бурсе а компанией «Шериф») ну жоакэ нич ун рол. Ам фост активэ ши атентэ ын кадрул орелор де студий — ятэ секретул сукчесулуй», — е конвинсэ Елена Алексеевна Лопушняк, студентэ ын анул чинч ал Институтул де Администраре Публикэ, Дрепт ши Штиинце Сочио-Уманитаре, дин кадрул УСН «Т. Шевченко». Дин артиколул «Пе каля сукчесулуй» вець афла май мулте деталий.

Даторитэ мунчий сале ынделунгате ши конштиинчоасе, експериенцей сале енорме, акумулате де-а лунгул анилор, Мария Ильинична Плачинта, шефа консултацией журидиче дин Григориопол, протежынд дрептуриле алтора, ынтр-ун мод стрэлучит шь-а протежат дрептул сэу принчипал — дрептул ла феричире. Деталий гэсиць ын артиколул «Екземплу демн де урмат».