Анонс газеты «Приднестровье» на 17 сентября

В субботнем номере главной газеты республики: День работников леса, итоги матча «Шериф» — «Манчестер Юнайтед», новая рубрика «Не боги горшки обжигают» и многое другое.

Лес – лёгкие планеты, а также неоценимый рекреационный ресурс, источник красоты, позитива и вдохновения. Накануне Дня работника лесного хозяйства корреспондент издания побывал в красивейшем и самом лесистом уголке Приднестровья – Каменском районе, где пообщался с лесником-старожилом.

«Шериф» проиграл в Лиге Европы МЮ со счетом 0:2, однако этот матч дает толчок дальнейшему развитию приднестровского футбола. Размышления об игре номер один в очерке «Английские дедушки».

В преддверии 125-летия KVINTа «Приднестровье» посвятила статью этому предприятию, в котором рассказывалось о некоторых тонкостях классической рецептуры производства коньяков (дивиннов), исключительно которой следуют на этом всемирно известном предприятии. Но дата достаточно значима для республики, поэтому газета продолжит знакомить читателей с некоторыми фактами о заводе, о которых, возможно, они и не знали.

Есть то, чему нельзя научить, но можно открыть в себе. «Приднестровье» открывает новую рубрику под названием «Не боги горшки обжигают». Первый очерк из этой серии – о художнике-керамисте Галине Харченко. «Чувство формы» – так называется небольшой экскурс в мир керамики.

Только сверхъестественные истории рассказываются в постоянной рубрике «Шкатулка самоцветов». На сей раз читателя ждет приключение в жанре фэнтези. «Персонаж в сомбреро» – затягивающее, интригующее повествование в духе сериала «Твин Пикс» Дэвида Линча.

Как противостоять «новой реальности», и стоит ли ей противостоять? И хорошо ли ждать, чтобы вернулось «раньше» На этот вопрос корреспонденту ответили психиатр Республиканской клинической больницы, психотерапевт Юлия Громацкая, а также поэтесса Анна Ахматова.

Не знаете, что приготовить на ужин? В помощь рубрика «Новости с рынка или Что почем?». Здесь рецепт и картофельных драников, и томатов по-корейски — вместе с ценами на продукты.

Традиционно в номере гороскоп, история одного дня и прогноз погоды.