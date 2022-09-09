У номері газети «Гомін» 10 вересня ви зможете прочитати:

Натхненний чарівною музою

Виставка «Паралельні світи» по-особливому перетворює життя і пропонує глядачеві інший погляд на жіночу природу. Художник Геннадій Спіцин для своєї персональної експозиції підготував 50 унікальних робіт, які разом становлять єдину композицію його багатогранної творчої особистості.

Пам’ятаємо їхні імена

Пам’ятники та обеліски… Скромні та величні… Після війни в Придністров’ї їх побільшало. Минуло 30 років від чорного дня 19 червня. І якщо хтось думає, що час заліковує рани, то він глибоко помиляється.

Обнадійлива статистика

У Придністров’ї знизилася захворюваність на туберкульоз. Як би дивно це не звучало, допомогла пандемія, а саме масковий режим. Нині Республіканська туберкульозна лікарня повністю забезпечена ліками та реактивами для лабораторії. Хворі отримують лікування коштом Державної цільової програми «Профілактика туберкульозу», розрахованої на 2021 – 2025 роки.

Змагання на швидкість

Картингісти завершують свій сезон. У жовтні відбудеться заключний етап чемпіонату Молдови, і спортсмени проведуть традиційні перегони «Дністровська осінь».

Календар городника та садівника на вересень

У вересні городникам і садівникам усе ще вистачає роботи. У саду настає час для збирання врожаю пізніх сортів груш та яблук, молоді саджанці потребують органічного підживлення, а старі дерева та ягідні чагарники чекають на обрізування.