Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 10 септембрие, ал зиарулуй ностру:

Пе харта Нистренией, май ла нордул цэрий, дескоперим контурул унуй сегмент ал уней кренгуце де копак ку фрунзулица десфэкутэ динтр-ун мугур проаспэт. Есте контурул унуй сат дин районул Рыбница, сат ку о историе веке, каре енумэрэ май мулт де жумэтате де секол. Есте ворба деспре Белоч, каре речент а ымплинит 560 де ань, чедынд прин вырстэ доар локалитэций Рашков ку вырста де песте 700 де ань. Кум е сатул азь ши кум а фост ерь афлаць дин артиколул «Дялурь Албе – Белоч».

Екзистэ ши тинерь, каре конштиентизязэ де ла бун ынчепут че професие вор ымбрэциша. Динтре ачештя фаче парте ши Диана Юриевна Барбакарь, о тынэрэ ынвэцэтоаре де математикэ дин сатул Карагаш, районул Слобозия. Деталий гэсиць ын артиколул «Время тинерилор»

Фачець куноштинцэ — Костя Жорняк. Аре 29 де ань. Диспуне де студий супериоаре ку град де мащистру. Есте орищинар дин сатул Хрустовая, районул Каменка. Е татэ, соц ши ероу ал вякулуй ностру. Де че ыл консидерэ кореспондентул ностру ероу афлаць ын артиколул «Спечиалист ын телекомуникаций: месерие тиклуитэ дин ынцелещере ши компэтимире»