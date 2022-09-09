Анонс газеты «Приднестровье» на 10 сентября

Предстоящие выходные ознаменованы юбилеем завода «КВИНТ» — одного из старейших предприятий республики, гордостью нашего края. По этому поводу на территории предприятия 10 сентября с 10:00 до 17:00 состоится праздник с выставками-продажами, концертом и другими интересными мероприятиями. Не осталась в стороне и главная газета республики.

Тираспольскому винно-коньячному заводу KVINT исполнилось 125 лет. О новинках, которые подготовило предприятие к юбилею, об истории завода, а также о некоторых хитростях производства коньяков читайте в материале «Tradition of perfection – Традиция совершенства».

Кроме этого, футбольные болельщики Приднестровья празднуют убедительную победу своей команды. Тираспольский «Шериф» стартовал в Лиге Европы с уверенной победы над кипрской «Омонией» — 3:0. Впрочем, в матче не обошлось без казусов: судье даже пришлось уводить команды с поля. В перипетиях разбирался спортивный обозреватель газеты.

Мы часто говорим: «Человек прекрасен трудом». Да, именно так. Достаточно присмотреться к окружающим нас людям, и мы обязательно увидим что-то прекрасное в иногда (как нам кажется) однообразной трудовой жизни. Скажем, кому-то абсолютно несправедливо такой может показаться работа газовиков. Значит вам не повезло, вы просто не знакомы со слесарем по эксплуатации и ремонту газового оборудования Каменского газового участка филиала ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в г. Рыбница Геннадием Владимировичем Босым. В чем его секрет? Вы узнаете, прочитав материал корреспондента Людмилы Малюта.

Лето позади, и можно было бы загрустить по этому поводу, но нет худа без добра. Ведь осенью набирает обороты культурная жизнь городов. И уже сегодня хочется настроиться на культурный лад, предвосхитив атмосферу праздника, связанного с походом в театр. Помочь с этим согласился режиссер из Кишинева, уже не в первый раз приглашаемый нашим театром для постановки спектаклей. Дмитрий Коев, дав газете «Приднестровье» эксклюзивное интервью, расскажет в том числе и о том, чего приднестровской театральной публике стоит ждать от него в этом году, в новом сезоне. Об этом в материале «Что нужно режиссеру?»

Приднестровье притягивает не только туристов. Есть и иностранцы, которые желают здесь осесть. Об одном из них – французе родом из-под Лиона, облюбовавшем село Вадатурково Рыбницкого района, в очерке «Приднестровский француз или французский приднестровец?».

Обратная связь газеты с читателем дорогого стоит. По количеству обращений (писем, звонков) во все времена судили об авторитете газеты. Несколько лет назад редакция анонсировала новую рубрику «Форум: Трибуна общения», обратившись с призывом делиться интересной информацией, рассказывать о событиях, участником или свидетелем которых стали читатели… С какими вопросами чаще всего обращаются люди? Об этом вы сможете прочитать на нашем «Форуме».

В рубрике «Личное отношение» на этот раз рассуждения журналиста газеты на профессиональную тему. О том, как это — работать корреспондентом и при этом оставаться верным себе, в материале под названием «Я – журналист».

Школьную программу следует сделать более приближенной к реальной жизни, рассуждает автор рубрики «Например». Уроки технологии особенно показательны: многие молодые люди не умеют работать шуруповертом или делать простейшие работы по сантехнике. А кроме того, во взрослой жизни нужно уметь читать договоры, которые ты подписываешь, что намного важнее знаний по биологии или географии, которые могут и не пригодиться.

В рубрике «География приднестровской кухни» читатели узнают о том, как испечь Земелах с корицей. Окунувшись в советские воспоминания, выпечем для своих детей, а кто и для внуков, традиционное еврейское сахарное печенье с ароматом корицы. Это простое в приготовлении лакомство из песочного теста. А его особенностью является ароматная корочка из корицы и сахара.

Традиционно в номере история одного дня, гороскоп и погода.