Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 27 аугуст, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян»:

Ча май мистериоасэ бисерикэ дин Нистрения о гэсим ын сатул Зозулень дин районул Рыбница. Еа аре формэ ротундэ. Ротонда е ын спиритул епочий Ренаштерий. Есте о раритате пентру бисеричиле ортодоксе. Яр ын република ноастрэ еа есте сингура де ачест фел. Деталий гэсиць ын артиколул «Бисерика Сфинта Кувиоасэ Параскева а Сербией».

Ынкредеря кэ, пентру а реализа о активитате профитабилэ есте невое де мункэ ши персеверенцэ, л-а детерминат пе Виктор Жигулин дин сатул Вадул-Туркулуй, районул Рыбница, сэ прее господэрия сэтяскэ, лэсатэ ку аний ын параӂинэ, ши сэ о трансформе ынтр-о сочиетате ку рэспундере лимитатэ ку денумиря «Славград». А авут невое де чирка 5 ань де зиле, инвестиций бэнешть семнификативе ши де ун ефорт колосал пентру а а дезволта афачеря ши аобцине венит. Деталий гэсиць ын артиколул «Прин мункэ ши персеверенцэ, авынд парте де ынцелеӂере ши респект…».

Сатул Белоч дин районул Рыбница те адеменеште ку о конструкцие де валоаре историкэ рарэ – о моарэ де апэ де май маре инвидия, каре а фост конструитэ, апропо, фэрэ нич ун куй, пе ла мижлокул сек. ХХ. Утилажул а фост адус дин Цюрих ши функциона ка ун час елвециян, де фапт ши акум есте пэстрат ын форма луй ориӂиналэ. Деталий гэсиць ын артиколул «О моарэ де апэ пе рыул «де аур»».