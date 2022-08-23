Лечить так лечить…

Лечить людей – это призвание. Это самопожертвование. Это сострадание. О людях в белых халатах, их повседневной работе по спасению жизней пациентов рассказывают авторы республиканских газет, входящих в структуру ГУ «Приднестровская газета».

Газета «Приднестровье» в статье под названием «Бросить курить? Я делал это тысячи раз!» в очередной раз рассказывает читателям о пагубности такой вредной привычки как курение. Ученые утверждают, что табачный дым содержит 4 тыс. химических веществ, среди которых никотин, являющийся одним из сильнейших ядов. Об удачных и неудачных попытках бросить курить рассказывают респонденты печатного издания.

Очередная тематическая полоса «Приднестровья» для пенсионеров под названием «Мои года – мое богатство» в первом же материале задает сакраментальный вопрос «Можно ли стареть красиво?». Авторы, отвечая на этот вопрос, советуют: бегать и танцевать!

При обращении к врачу он обязательно спрашивает: «Когда вы в последний раз проходили флюорографию?» Это один из самых информативных методов диагностики состояния здоровья пациента. Подробности об этом методе и почему его следует использовать регулярно, не менее одного раза в год, – в публикации «Было бы здоровье – остальное будет».

Тема раннего выявления такого заболевания как туберкулез продолжена в материале собкора газеты «Приднестровье» по Дубоссарскому району «Наше здоровье – в наших руках». С подробностями флюорографических обследований, проводящихся с целью выявления патологий легких на раннем этапе, читателей знакомит заведующий рентгенкабинетом Дубоссарской ЦРБ Георгий Куку.

Инициатором учреждения в Приднестровье Года здравоохранения был Президент республики Вадим Красносельский. Поэтому вполне логично, что со страниц газеты «Гомин» в статье под красноречивым названием «Семья Президента за здоровый образ жизни» именно он обращается к землякам с призывом заниматься спортом, укреплять собственное здоровье, приучать к ЗОЖ детей.

У Рыбницкой водолечебницы давние и славные традиции. А вот материальная база с каждым годом приходила в негодность. Но теперь этому положен конец – лечебное учреждение пережило второе рождение. Позади – ремонт, реконструкция, оснащение новым современным оборудованием. Будет чем оказывать пациентам широкий круг услуг. А какие именно читатели газеты «Гомин» могут узнать из статьи «Водолечебница возобновила работу».

«Здоровый человек – здоровая страна». По названию этой публикации из «Гомина» можно судить какое значение придают органы государственной власти вопросам развития системы здравоохранения республики. При этом они в постоянном контакте по этому вопросу с общественностью. Так, глава Правительства Александр Розенберг в режиме онлайн провел встречу с представителями ОСТК. Речь в том числе шла и о состоянии медицины, в частности, нехватке детских стоматологов.

О том, что новая смена последователей Гиппократа выпущена из стен медицинского факультета ПГУ информирует автор статьи газеты «Гомин» под заголовком «Новая генерация врачей». Выпускникам с новенькими дипломами, в том числе красными, – прямая дорога в лечебно-профилактические учреждения Приднестровья.

Минздрав выступил с инициативой слияния двух медицинских учебных заведений и создании на этой основе ГОУ СПО «Медицинский колледж им. Н.В. Склифосовского». В Тирасполе будут обучать медсестер, сотрудников лабораторий, специалистов в области ортопедической стоматологии и массажистов для людей особыми потребностями жизнедеятельности (ОПЖ). В Бендерах сконцентрируются на подготовке фармацевтов, акушеров, медицинских работников, специализирующихся в лечебном и медико-профилактическом деле. Эти планы изложены в материале газеты «Адевэрул Нистрян» под заголовком «Приднестровский «Склиф».

В рамках Года здравоохранения в двух столичных медучреждениях – поликлинике №1 и №3 – прошел День открытых дверей. Пациенты имели возможность измерить артериальное давление, узнать о сопутствующих рисках при его повышении. Как это было – в статье «Адевэрул Нистрян» под заголовком «День борьбы с «молчаливым убийцей».

«Не страшно! Пройди медицинское обследование!» С таким призывом с газетных страниц к приднестровцам обратились журналисты газеты «Адевэрул Нистрян». А связано это было с тем, что в республике проводились мероприятия, приуроченные ко всемирному дню памяти умерших от СПИДа. Помимо информационной кампании, сотрудники Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями проводили выездные экспресс-тестирования.