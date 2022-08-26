У суботньому номері газети «Гомін» 27 серпня ви зможете прочитати:

Православна релігійна традиція
У Тирасполі, напередодні вшанування ікони Божої Матері «Взыскание погибших – Тираспольська» і з нагоди 300-річчя преподобного Паїсія Величковського, на численні прохання парафіян столичних храмів відбувся хресний хід навколо міста.
Пізнання минулого – унікальна професія
Археологи відзначили своє професійне свято. З цією подією придністровських дослідників історичних епох привітав Президент Вадим Красносельський. Наші археологи знайшли сотні унікальних артефактів.
До річниці Яссько-Кишинівської операції
Яссько-Кишинівська операція мала величезне військово-політичне значення для подальшого розвитку подій у Південно-Східній Європі та здійснення визвольної місії радянських військ.
Майстер гумору в українській літературі
Я так люблю здоровий сміх, веселий сміх, що гріє всіх!
Переливаю в слово радість, яку в душі своїй зберіг.
І я щасливий, що пишу хорошим людям на потіху.
Ловлю в очах іскринки сміху і довго в серці їх ношу.
Таким був життєвий девіз Павла Глазового, який щиро любив сміх і вважав його важливою частиною людського життя.
Фазенда «Садки»: відпочинок на природі з користю для здоров’я
У результаті реформування сільськогосподарської галузі в Придністров’ї на місці колгоспів і радгоспів виникли не тільки крупні агропідприємства, а і невеличкі селянсько-фермерські господарства.