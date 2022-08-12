Анонс газеты «Приднестровье» на 13 августа

В воскресенье профессиональный праздник будут отмечать люди самой мирной и одной из самых востребованных профессий — строители. Открывает свежий субботний номер материалы о том, как развивается эта отрасль в нашей стране, какие задачи решаются в первую очередь для людей и благоустройства наших сел и городов.

В последние лет шесть наша республика охвачена большой стройкой, которая продолжается, несмотря на экономические сложности. Особое внимание государство уделяет социальным объектам – школам и детским садам, в том числе и тем, в которых обучаются особые дети. О том, как идет капитальный ремонт в одном из таких учреждений, – столичном детском саду №7 – в материале «Особое внимание особым детям».

Приднестровские города продолжают преображаться. Северные районы республики большая стройка тоже не обошла стороной. Какой подарок ждёт жителей города на День Республики в материале «Рыбничане оценят».

Конкурс союза журналистов на лучшее творческое произведение «За Родину», приуроченный ко дню образования нашего государства, в самом разгаре: поступают материалы из разных мест республики, от людей разного возраста и профессий. На этот раз газета представляет очерк Елены Степановой из Дубоссар «Живет такой человек». «Однажды на рассвете, мы вместе с пулемётчиком возвращаясь с ночной разведки, зашли за угол многоэтажки. Внезапно с балкона второго этажа прямо перед нами спрыгнул военнослужащий Молдовы. Он был одет по форме, с автоматом на изготовку. Остолбенев от неожиданности, крикнул ему: «Брось!» Сам не знаю, почему мне это пришло в голову. Он выполнил команду, бросил оружие, поднял руки. Крикнул ему: «Беги!» Он бросился бежать. Когда он скрылся из виду, подсознательно понял, что пожалел его, не стал стрелять». Это всего один эпизод из жизни героя, который приводит в статье автор.

На часах рубрики «Это наша с тобой биография» 2020 год – тогда все новости затмил коронавирус. О событиях двухлетней давности в очерке «Мир на больничном» расскажет Андрей Павленко.

Известный жизненный принцип «моя хата с краю», понятно, не способствует созданию здорового социума, крепкого государственного организм. О работе и философии волонтеров, защите природы и не только – в очерке «Проще быть скептиком».

Покупая на рынке или в магазине овощи и фрукты, мы и не задумываемся, насколько тернист путь новых их сортов и гибридов к покупателям. О некоторых тонкостях селекционной работы в Приднестровском НИИ сельского хозяйства можно прочесть в материале «Нелёгкий путь к прилавку».

Газета «Приднестровье» продолжает вести диалог с читателями в традиционной рубрике «Форум. Трибуна общения». Жители республики делятся своими проблемами в надежде, что их услышат компетентные органы и помогут в разрешении.

Так вышло, что последние несколько лет по общеизвестным причинам (перечисление которых уже набило оскомину) многие не могут выехать за пределы страны. Особенно это ощущается в летний сезон отпусков, когда хотелось бы к морю, но… Как хорошо провести время в республике, читайте в зарисовке «Оглянись вокруг».

В рубрике «Шкатулка самоцветов» рассказываются только фантастические истории. О приключениях одного польского туриста где-то на приднестровском севере, в окрестностях села Валя-Адынка – приключениях под стать тем, что описаны Лавкрафтом или Кингом, а может быть – знакомым по русским народным сказкам, – в мистической зарисовке «Духов Тын».

Последний месяц лета – один из самых жарких. И если захочется просто отдохнуть в тени, нельзя оставлять свой участок без внимания. Поспевает урожай, надо приложить немало усилий, чтобы вырастить его. Сейчас растениям важны влага, удобрение и лечение болезней, которые часто возникают в это время. Читайте полезные советы дачникам в постоянной рубрике «Во саду ли, в огороде».

В рубрике «День в истории» представлена заметка «Бумажная и пушистая любимицы кардинала», рассказывающая о появлении первой газеты в современном её виде, почему с тех пор ежедневные и еженедельные периодические издания зовутся «газетами», и какую роль в этом сыграл кардинал Ришелье.

Традиционно в номере гороскоп и погода.