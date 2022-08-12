У суботньому номері газети «Гомін» 13 серпня ви зможете прочитати:

З любов’ю до землі

ТОВ «Экспедиция-Агро» є одним з багатьох придністровських підприємств, яке робить свій достойний внесок у продовольчу безпеку Придністров’я. За словами управителя аграрної фірми Андрія Садковського, зібраний урожай направляється на переробку на столичне підприємство – ВАТ «Завод консервів дитячого харчування».

Право бачити світ

Близько 90 % інформації про навколишній світ ми сприймаємо візуально, за допомогою органів зору. Проте з плином часу здатність бачити погіршується: деякі складові зорового апарату зношуються, деформуються, виникають специфічні захворювання. Такі патології лікують офтальмологи. Вони, як і представники інших професій, зокрема лікарі, мають своє професійне свято – Міжнародний день офтальмології.

Барви «Слободзейської палітри»

Плідно завершився Міжнародний арт-пленер, що тривав протягом тижня в Слободзейському районі нашої республіки.

Художники з Придністров’я, Росії, Молдови та України знайомилися з визначними пам’ятками, творчими колективами й мешканцями міста Слободзеї, сіл Чобручі, Тернівка, Паркани та Кіцкани й виразили свої враження від побаченого на своїх художніх полотнах.

Календар городника і садівника на серпень

У серпні ніч довга, а вода холодна і пахне яблуками.

Робота на городі в серпні здебільшого пов’язана зі збиранням урожаю овочів. Можна починати викопувати картоплю, зайнятися квасолею та спаржею. Також не забувайте про щоденний догляд за городом. Після збору врожаю, на місце, що звільнилося, можете посіяти кріп, шпинат або ж посадити пекінську капусту.