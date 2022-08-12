Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 13 аугуст, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян»:

Ынчепынд ку зиуа фондэрий сале, ансамблул вокал фолклорик «Виорика» дин сателе Тея ши Токмазея, районул Григориопол, с-а ангажат сериос ын студиул ши промоваря културий стрэмошилор. А колектат букие ку букие, а рестаурат ши а реадус ла вяцэ диверсе мелодий. Артиштий интерпретязэ кынтече векь, трансмисе де ла пэринць ши мелодий популаре молдовенешть май модерне. Екипа есте форматэ дин 12 персоане ку вырста де ла 35 ла 71 де ань.

Деталий гэсиць ын артиколул «Ку драгосте пентру кынтекул популар».

Екзистэ мий де професий нечесаре ши интересанте, дар май атрактиве ши май каптиванте сынт консидерате челе каре цин де лукрул ку копиий. Диверситатя нуанцелор професией вешник тинере се дескоперэ ын практикэ, кэч ын ачест домениу реушеск доар чей ку абилитэць ши ынклинаций педагоӂиче. Е токмай казул Еленей Дионисовна Ромашова, директоаря грэдиницей «Романица» дин сатул Карагаш, районул Слобозия, каре а фост инспиратэ ын алеӂеря професией де прима са ынвэцэтоаре.

Дин артиколул «Ку суфлет, ку драгосте, ку мултэ дэруире!» вець афла май мулте деталий.

Жубилеул сэу кондукэторул фирмей агриколе СРЛ «Лендер Агроприм» Роберто Гуардигли, «италиянул нистрян», л-а сэрбэторит ну акасэ, ын Италия, дар ла Дубэсарь, а доуа луй касэ. Ын Нистрения думнялуй шь-а фэкут атыт приетень фидель, кыт ши партенерь де нэдежде.

Дин артиколул «Ла мулць ань, Роберто!» вець афла май мулте деталий.

Ын орашул Рыбница, пе страда Мичурин, супрафаца унуй перете сур ал клэдирий л-а окупат ун мурал маӂик. Ачеста есте арт-стритул пикторицей Александра Новак. Пе ун фон гри ликэреште луна галбенэ-дескисэ, ынфлореск лупинь виолець ши портокалий. Принтре ей се стрекоарэ силуете але лупилор хаинь. Пе перетеле унуй гараж векь а ынвият леженда флорилор ноктурне.

Дин артиколул «Александра Новак, ку драгосте де оамень» вець афла май мулте деталий.